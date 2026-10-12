連10年東京一星！割烹壽喜燒「日山」登台周年「套餐9折、送烏龍麵」

來自日本東京，曾連續10年獲得東京米其林一星肯定的百年名店「日山 割烹壽喜燒」，為迎接登台滿週年，推出「頂級山形牛全牛宴」，以會席料理的型態，讓民眾享受和牛刺身、和牛蒸籠蒸、厚切和牛壽喜燒等不同風格的料理。同時還推出「日期含1享9折」、「清酒買1送1」等優惠。

源自1912年「日山畜產」的日山割烹壽喜燒，自2025年正式登台。本次推出的「頂級山形牛全牛宴」，選用東京本店點餐率最高的「山形牛」為主角，並經鑑定師嚴選最適合的部位，讓台灣賓客也能零時差享用山形牛的細緻油花與柔嫩肉質。

套餐以「和牛刺身」擔任開場，選用珍稀的月眉部位，柔嫩並帶有奶油般的脂香，搭配海膽、魚子醬、新鮮無花果與真山葵，交織出多層次的和牛滋味。先付「山形牛 花之卷」以沙朗薄片包裹白味噌和牛碎肉等食材，再以淡雪鹽提味。特品「和牛蒸籠蒸」選用沙朗部位，並以蒸籠熱氣帶走多餘油脂，搭配水菜與自製橙醋呈現清爽肉香。

以飛驒高山鄉土料理為概念的「朴葉和牛 味噌風」，取用肩胛羽下肉，透過八丁味噌燒製，交疊朴葉的葉香、味噌焦香與和牛香氣，鹹香又具飽滿感。作為套餐重頭戲的「厚切和牛壽喜燒」，將肋眼部位以壽喜燒手法呈現，搭配山藥泥蛋黃醬，更顯滑順而不膩口。末段再以「和牛山椒燒＆和牛野菌炊飯」、「海の味 和牛清湯」與「菓物最中」收尾。

慶祝週年，10月13日至11月12日期間，凡「日期」含1，即可享「任一套餐9折」優惠。包括10月的13、14日等日期，以及11月的1、10、11、12日等日期，共計13天。活動期間，並可享「指定清酒買1送1」；點購「山形牛全牛宴」，再加贈手打烏龍麵一份。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

和牛刺身。記者陳睿中／攝影

山形牛 花之卷。記者陳睿中／攝影

海の味 和牛清湯。記者陳睿中／攝影

朴葉和牛 味噌風。記者陳睿中／攝影

厚切和牛壽喜燒。記者陳睿中／攝影

和牛山椒燒＆和牛野菌炊飯。記者陳睿中／攝影