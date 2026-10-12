聽新聞
0:00 / 0:00

連10年東京一星！割烹壽喜燒「日山」登台周年「套餐9折、送烏龍麵」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
厚切和牛壽喜燒選用山形牛肋眼部位。記者陳睿中／攝影
厚切和牛壽喜燒選用山形牛肋眼部位。記者陳睿中／攝影

來自日本東京，曾連續10年獲得東京米其林一星肯定的百年名店「日山 割烹壽喜燒」，為迎接登台滿週年，推出「頂級山形牛全牛宴」，以會席料理的型態，讓民眾享受和牛刺身、和牛蒸籠蒸、厚切和牛壽喜燒等不同風格的料理。同時還推出「日期含1享9折」、「清酒買1送1」等優惠。

源自1912年「日山畜產」的日山割烹壽喜燒，自2025年正式登台。本次推出的「頂級山形牛全牛宴」，選用東京本店點餐率最高的「山形牛」為主角，並經鑑定師嚴選最適合的部位，讓台灣賓客也能零時差享用山形牛的細緻油花與柔嫩肉質。

套餐以「和牛刺身」擔任開場，選用珍稀的月眉部位，柔嫩並帶有奶油般的脂香，搭配海膽、魚子醬、新鮮無花果與真山葵，交織出多層次的和牛滋味。先付「山形牛 花之卷」以沙朗薄片包裹白味噌和牛碎肉等食材，再以淡雪鹽提味。特品「和牛蒸籠蒸」選用沙朗部位，並以蒸籠熱氣帶走多餘油脂，搭配水菜與自製橙醋呈現清爽肉香。

以飛驒高山鄉土料理為概念的「朴葉和牛 味噌風」，取用肩胛羽下肉，透過八丁味噌燒製，交疊朴葉的葉香、味噌焦香與和牛香氣，鹹香又具飽滿感。作為套餐重頭戲的「厚切和牛壽喜燒」，將肋眼部位以壽喜燒手法呈現，搭配山藥泥蛋黃醬，更顯滑順而不膩口。末段再以「和牛山椒燒＆和牛野菌炊飯」、「海の味 和牛清湯」與「菓物最中」收尾。

慶祝週年，10月13日至11月12日期間，凡「日期」含1，即可享「任一套餐9折」優惠。包括10月的13、14日等日期，以及11月的1、10、11、12日等日期，共計13天。活動期間，並可享「指定清酒買1送1」；點購「山形牛全牛宴」，再加贈手打烏龍麵一份。

【提醒您：酒後不開車，開車不喝酒】

和牛刺身。記者陳睿中／攝影
和牛刺身。記者陳睿中／攝影

山形牛 花之卷。記者陳睿中／攝影
山形牛 花之卷。記者陳睿中／攝影

海の味 和牛清湯。記者陳睿中／攝影
海の味 和牛清湯。記者陳睿中／攝影

朴葉和牛 味噌風。記者陳睿中／攝影
朴葉和牛 味噌風。記者陳睿中／攝影

厚切和牛壽喜燒。記者陳睿中／攝影
厚切和牛壽喜燒。記者陳睿中／攝影

和牛山椒燒＆和牛野菌炊飯。記者陳睿中／攝影
和牛山椒燒＆和牛野菌炊飯。記者陳睿中／攝影

和牛蒸籠蒸。記者陳睿中／攝影
和牛蒸籠蒸。記者陳睿中／攝影

壽喜燒 套餐 東京

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

王品牛排請客了！姓名有「王、玉」兩字之一免費吃689元海鮮盤

台北萬豪「買一送一」限量開搶！餐券最低64折 自助餐千元有找

天成飯店旅展祭2.2折優惠！五星住宿3,200元起、餐券5.1折

香菜控快接招！和牛涮、老先覺推限定新吃法，連鯛魚燒都加香菜

相關新聞

赤峰街名店又少一間！14年「名古屋台所」熄燈 網不捨：人生第一份漢堡排

位於台北赤峰街商圈的名店又少一間！主打道地名古屋雞翅、豬排與漢堡排料理的「名古屋台所」，因房東另有計畫，正式結束14年的營業時光。業者也於今日（10月12日）公佈拆除招牌的畫面，網友們也表示「傷心...希望未來有機會再見到名古屋台所」、「真的很好吃的店」

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償93萬！富錦樹「公佈監視器＋錄音檔」反擊了

富錦樹旗下餐廳「USHIGORO S.」近日遭貴婦顧客投訴「愛馬仕包包遭紅酒噴髒」，並求償93萬元。事件曝光後，雙方各執一詞，並引起網友們的熱烈討論。富錦樹於今日深夜（10月12日）於社群平台發布聲明，公開錄音、監視器畫面反擊，並針對「包款污損的發現經過」、「關於93萬賠償要求」、「事發當日情況」等場景進行說明。富錦樹並表示「根據雙方通話紀錄，當事人表示，自己是在前往洗手間、返回座位後，才發現包款上的紅酒污漬，且本人及同行友人皆未親眼目睹服務人員將紅酒滴落於包款上的過程。」

連10年東京一星！割烹壽喜燒「日山」登台周年「套餐9折、送烏龍麵」

來自日本東京，曾連續10年獲得東京米其林一星肯定的百年名店「日山 割烹壽喜燒」，為迎接登台滿週年，推出「頂級山形牛全牛宴」，以會席料理的型態，讓民眾享受和牛刺身、和牛蒸籠蒸、厚切和牛壽喜燒等不同風格的料理。同時還推出「日期含1享9折」、「清酒買1送1」等優惠。

牛肉麵也要戰南北！foodpanda揭全台麵食口味版圖 輸入「這3字」7折起

台灣人吃麵也有派系之爭！有人堅持牛肉麵一定要紅燒，有人獨愛清燉，義大利麵更是愈吃愈台，三杯、宮保、皮蛋通通能入麵，近期連檸香柑橘口味也意外爆紅，訂單年增近4倍。foodpanda公布2026年麵食訂餐趨勢，今年至今全台已累積超過2,000萬份各式麵食訂單，從經典派到創意派，台灣人的麵食版圖愈來愈多元。

必勝客「芋泥火山比薩」新登場！還有「香辣麻奶火山漢堡排比薩」上桌

萬聖節即將到來，必勝客特別推出應景的「香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩」與「濃起司漢堡排比薩」，讓蜘蛛網造型為餐桌帶來萬聖節的詭譎氣氛。同時必勝客也首度推出限定款「芋霸不能火山比薩」，將芋泥化身火山流心，呈現香甜的創意滋味。

70年秘藏曝光！24克拉超珍貴粉鑽領銜日內瓦秋拍 三代英皇室珍寶重現

全球珠寶收藏家矚目的11月日內瓦秋季拍賣季即將登場。今年佳士得（Christie's）率先曝光領銜之作24克拉「The Bulgari Pink」，將於11月10日在日內瓦四季酒店（Four Seasons Hotel des Bergues）的「瑰麗珠寶」（Magnificent Jewels）現場拍賣登場；富藝斯（Phillips）《珍貴珠寶：日內瓦VII》將於11月9日在日內瓦威爾遜總統酒店（Hotel President Wilson）舉槌，集中亮點拍品將於10月24至25日在台北預展亮相。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。