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牛肉麵也要戰南北！foodpanda揭全台麵食口味版圖 輸入「這3字」7折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda集結人氣牛肉麵與百萬訂單義大利麵名店，再祭指定品牌7折起優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda集結人氣牛肉麵與百萬訂單義大利麵名店，再祭指定品牌7折起優惠。圖／foodpanda提供

台灣人吃麵也有派系之爭！有人堅持牛肉麵一定要紅燒，有人獨愛清燉，義大利麵更是愈吃愈台，三杯、宮保、皮蛋通通能入麵，近期連檸香柑橘口味也意外爆紅，訂單年增近4倍。foodpanda公布2026年麵食訂餐趨勢，今年至今全台已累積超過2,000萬份各式麵食訂單，從經典派到創意派，台灣人的麵食版圖愈來愈多元。

根據foodpanda數據，牛肉麵由紅燒口味穩坐全台人氣冠軍，但各地第2、3名的口味偏好大不同。台北、新北偏愛酸甜番茄風味，台中、彰化、苗栗等中部地區力挺原汁、清燉派，桃園、南投及宜蘭則偏好麻辣口味，展現鮮明的地域飲食特色。

義大利麵則愈吃愈有創意，除了松露、明太子，三杯、宮保、金沙、皮蛋等台式元素也紛紛入麵。其中，台北市消費者最敢嘗鮮，平均每6份義大利麵訂單，就有1份選擇特殊口味；台南排名第2，新北則位居第3。值得注意的是，今年「檸香柑橘」等果酸系義大利麵訂單較去年成長近4倍，成為市場清爽系黑馬。

看準消費者對經典與創意麵食的需求，foodpanda集結多家人氣名店，包括曾5度奪下臺北國際牛肉麵節冠軍的「洪師父冠軍牛肉麵」、2025年牛肉麵節冠軍「宵夜牛肉麵大王」，以及今年晉級全台總決賽的「下河幫麻辣牛肉麵」、「小巷子清燉牛肉麵」、「洄味牛肉麵」及「火牛牛肉麵」等，滿足不同派系的味蕾。

義大利麵則有人氣連鎖「235巷義大利麵」，以及累積百萬訂單的「本物洋食義大利麵／咖哩」等人氣選擇。即日起至10月31日，於foodpanda輸入優惠碼「爽爽吃」，即可享指定連鎖品牌7折起優惠，經典牛肉麵、創意義大利麵通通能輕鬆外送到家。

foodpanda揭全台麵食口味地圖，紅燒牛肉麵稱霸、雙北台南熱愛特殊口味義大利麵。圖／foodpanda提供
foodpanda揭全台麵食口味地圖，紅燒牛肉麵稱霸、雙北台南熱愛特殊口味義大利麵。圖／foodpanda提供

foodpanda 牛肉麵 戰南北

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