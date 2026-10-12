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赤峰街名店又少一間！14年「名古屋台所」熄燈 網不捨：人生第一份漢堡排
位於台北赤峰街商圈的名店又少一間！主打道地名古屋雞翅、豬排與漢堡排料理的「名古屋台所」，因房東另有計畫，正式結束14年的營業時光。業者也於今日（10月12日）公佈拆除招牌的畫面，網友們也表示「傷心...希望未來有機會再見到名古屋台所」、「真的很好吃的店」
創業於2012年的「名古屋台所」，乃由來自名古屋的日本籍老闆經營，店內提供有道地的雞翅、味噌炸豬排等料理，尤其店內的「漢堡排」更是招牌的人氣料理。雖然空間不大，但是仍吸引許多食客前來用餐，成為赤峰商圈早期極具代表性的名店之一，在google map累積1,500則評論，平均獲得4.3分。
每逢暑假時，名古屋台所總會放暑假休息。但今年8月底時，名古屋台所於臉書發布公告，預告因經營地點房東有另外的規劃，所以暑假過後就先不營業。當時消息出爐之後，立刻引起網友熱議。而今日業者又在粉專正式公佈拆除招牌的照片，並表示「2012.10-2026.10名古屋台所 下台一鞠躬」
隨著拆除照片曝光，粉絲們紛紛感到不捨，表示「我人生第一份漢堡排啊...」、「好捨不得，記得我從裝潢就開始期待的」、「曾到貴店用餐過，相當美味，感謝老闆」至於名古屋台所的未來計畫，仍待業者進一步公佈。
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