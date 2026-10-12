陀螺戰士集合！萊爾富11月起開放百店設專屬對戰空間 2款新品明起開賣

「戰鬥陀螺」熱潮持續發燒，從玩具收藏到競技對戰，不只吸引孩子投入，也讓不少大人重拾童年熱情。看準玩家日益高漲的收藏與對戰需求，萊爾富宣布再度引進《BEYBLADE X》系列新品，將於10月13日上午10點於指定門市限量開賣「CX-01蒼龍勇氣」及「CX-14騎士堡壘」，2款售價皆為495元。此外，萊爾富也將自11月1日起開放100家門市供民眾進行戰鬥陀螺對戰，並於指定門市設置「戰鬥陀螺專屬空間」，讓玩家有新的交流切磋據點。

萊爾富表示，過去販售戰鬥陀螺時，透過排隊、叫號、現場拆箱及清點等公開透明流程，在玩家社群累積良好口碑，也逐漸成為玩家信賴的購買通路。此次除了持續引進熱門商品，也進一步將服務延伸至實際對戰場景，讓超商不再只是購買陀螺的地方，更成為玩家以陀螺會友、交流戰術的社群據點。

自11月1日起，民眾可前往指定門市使用戰鬥陀螺專屬空間，現場將配置對戰底盤，玩家只要自備陀螺及相關裝備，就能與其他玩家一較高下。不過，使用時須配合各門市指定開放時段，非開放時間請勿佔用場地。

除了戰鬥陀螺話題，萊爾富也同步推出季節限定飲品優惠。10月14日至11月10日，果C果昔祭出多款人氣口味優惠，全新「芒果你個鳳梨」以香甜芒果搭配清爽鳳梨，嚐鮮價69元；喜愛芋頭風味的消費者，則可選擇「芋仔憨吉」及「芋頭戀乳」，單杯優惠價39元。此外，另有18款指定口味推出任選單杯69元優惠，讓消費者在秋季也能享受多元果昔選擇。

陀螺戰士開打！萊爾富11月1日起開放全台100家門市，成為戰鬥陀螺比賽新據點。圖／萊爾富提供