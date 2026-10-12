聽新聞
0:00 / 0:00
陀螺戰士集合！萊爾富11月起開放百店設專屬對戰空間 2款新品明起開賣
「戰鬥陀螺」熱潮持續發燒，從玩具收藏到競技對戰，不只吸引孩子投入，也讓不少大人重拾童年熱情。看準玩家日益高漲的收藏與對戰需求，萊爾富宣布再度引進《BEYBLADE X》系列新品，將於10月13日上午10點於指定門市限量開賣「CX-01蒼龍勇氣」及「CX-14騎士堡壘」，2款售價皆為495元。此外，萊爾富也將自11月1日起開放100家門市供民眾進行戰鬥陀螺對戰，並於指定門市設置「戰鬥陀螺專屬空間」，讓玩家有新的交流切磋據點。
萊爾富表示，過去販售戰鬥陀螺時，透過排隊、叫號、現場拆箱及清點等公開透明流程，在玩家社群累積良好口碑，也逐漸成為玩家信賴的購買通路。此次除了持續引進熱門商品，也進一步將服務延伸至實際對戰場景，讓超商不再只是購買陀螺的地方，更成為玩家以陀螺會友、交流戰術的社群據點。
自11月1日起，民眾可前往指定門市使用戰鬥陀螺專屬空間，現場將配置對戰底盤，玩家只要自備陀螺及相關裝備，就能與其他玩家一較高下。不過，使用時須配合各門市指定開放時段，非開放時間請勿佔用場地。
除了戰鬥陀螺話題，萊爾富也同步推出季節限定飲品優惠。10月14日至11月10日，果C果昔祭出多款人氣口味優惠，全新「芒果你個鳳梨」以香甜芒果搭配清爽鳳梨，嚐鮮價69元；喜愛芋頭風味的消費者，則可選擇「芋仔憨吉」及「芋頭戀乳」，單杯優惠價39元。此外，另有18款指定口味推出任選單杯69元優惠，讓消費者在秋季也能享受多元果昔選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。