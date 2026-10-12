必勝客「芋泥火山比薩」新登場！還有「香辣麻奶火山漢堡排比薩」上桌

萬聖節即將到來，必勝客特別推出應景的「香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩」與「濃起司漢堡排比薩」，讓蜘蛛網造型為餐桌帶來萬聖節的詭譎氣氛。同時必勝客也首度推出限定款「芋霸不能火山比薩」，將芋泥化身火山流心，呈現香甜的創意滋味。

必勝客萬聖節限定「香辣麻奶火山濃起司漢堡排比薩」，中央立有火紅的「麻奶火山」，彷彿滾沸的禁忌靈藥，並且使用煙燻起司醬編織出暗黑蜘蛛網，封印著漢堡排、燻雞絲與培根等多種食材，原價1,048元，優惠價628元。另外針對不吃辣的消費者，同步推出「濃起司漢堡排比薩」，原價849元，優惠價429元。

限定於萬聖節登場的「芋霸不能火山比薩」，嚴選台灣在地香甜芋頭製成芋泥，打造成濃芋火山流心，同時還搭配椰漿、起司與芋頭塊，交織出豐富滋味，原價299元，單點優惠價249元。三款比薩均僅限供應至11月2日為止。

濃起司漢堡排比薩，原價849元，優惠價429元。圖／必勝客提供