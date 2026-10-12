70年秘藏曝光！24克拉超珍貴粉鑽領銜日內瓦秋拍 三代英皇室珍寶重現

全球珠寶收藏家矚目的11月日內瓦秋季拍賣季即將登場。今年佳士得（Christie's）率先曝光領銜之作24克拉「The Bulgari Pink」，將於11月10日在日內瓦四季酒店（Four Seasons Hotel des Bergues）的「瑰麗珠寶」（Magnificent Jewels）現場拍賣登場；富藝斯（Phillips）《珍貴珠寶：日內瓦VII》將於11月9日在日內瓦威爾遜總統酒店（Hotel President Wilson）舉槌，集中亮點拍品將於10月24至25日在台北預展亮相。

佳士得本季秋拍由一枚重達24.00克拉的濃彩粉紅鑽（Fancy Intense Pink）戒指「The Bulgari Pink」領銜，估價高達1,200萬至1,800萬美元。這顆採用優雅矩形階梯式切割（emerald-cut）的粉鑽屬於極其稀有的Type IIa型，其原石於1950年代在印度被歐洲貴族家族購入後，委託羅馬著名珠寶商寶格麗（Bulgari）打造。在私人家族珍藏超過70年後，這顆兼具顯赫來源與歷史氣息的瑰寶首度登上拍場。

富藝斯的現場拍賣也以彩鑽為焦點，由一顆1.35克拉明亮式切割豔彩藍鑽（Fancy Vivid Blue）戒指領銜。同場的「典藏與傳承」單元更呈獻極具歷史價值的皇室珠寶——一條由英國瑪麗王后（Queen Mary）於1928年向倫敦珠寶商Hennell訂製的養殖珍珠配鑽石項鍊，為維多利亞女王金禧項鍊的複刻版，承載三代英國皇室記憶。此外，拍賣還涵蓋重達16.40克拉未經加熱處理的喀什米爾藍寶石戒指，以及梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、寶詩龍（Boucheron）等頂級世家的標誌性經典簽名作品。

佳士得本季秋拍由一枚重達24.00克拉的濃彩粉紅鑽（Fancy Intense Pink）戒指「The Bulgari Pink」領銜，估價約美金1,200萬元起。圖／佳士得提供