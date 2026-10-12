7-ELEVEN聯名Mardi Mercredi推6周邊、發光杯塞 全家飲控早餐組39元起

看準年輕世代對韓國品牌的喜愛，7-ELEVEN旗下CITY CAFE首度攜手韓國流行服飾品牌Mardi Mercredi，推出聯名周邊與集點換購活動，結合經典雛菊、臘腸狗等品牌元素，打造兼具時尚與療癒感的日常小物。

最吸引人收藏的絕對是4款發光造型杯塞公仔，經典雛菊、臘腸狗造型結合CITY CAFE經典杯款設計，不僅可當擺飾，也能作為小夜燈，另附品牌貼紙增添趣味。10月14日至11月10日，購買CITY CAFE飲品滿50元，即可加價69元換購1款，款式隨機、數量有限。

此外，活動期間購買CITY CAFE大杯（含）以上飲品，每杯贈1點活動點數，特大杯再加贈1點，集滿6點即可加價購或憑指定點數免費兌換聯名周邊，包含739ml雛菊冰壩杯、馬克杯組、臘腸狗吊飾卡套、雙層識別證卡套、造型面紙套及野餐墊等。

品牌線上同步推出優惠，10月14日至11月10日於Mardi Mercredi官網消費折扣後滿5,000元，即可參加抽獎，11月13日抽出8名得主獲得聯名周邊；官方Instagram與Threads也將推出限定抽獎。

CITY PRIMA精品咖啡同步推出季節限定「100%水洗花香耶加雪菲」及新品「蜜桃協奏曲」。10月14日至10月27日，購買中杯精品美式或拿鐵，即贈OPENPOINT點數20點，等同現省20元。

全家便利商店則是推出飲控早餐組優惠，繼雙蛋搭豆漿39元組合後，10月14日起再推出熱咖啡搭配，即日起至12月8日，2顆茶葉蛋搭配小杯熱美式只要39元、搭配小杯熱拿鐵49元，2款組合皆較原價省12元。

此外，米食控也有新選擇！全家金飯糰系列10月14日起推出新品「燒肉烤米堡」，售價59元，以加入大麥的厚實米飯取代漢堡麵包，經直火烘烤至表面微焦，搭配特製醬汁醃漬豬肉與甜洋蔥，呈現日式燒肉鹹甜風味。新品搭配指定飲品享79元早餐組合，全家APP「優惠趣」也將於10月14日開放領取單件6.9折券，兌換至10月27日。

Mardi Mercredi經典小雛菊冰壩杯，有提把、附贈吸管，買咖啡、手搖剛剛好。記者黃筱晴／攝影

10月14日至11月10日買CITY CAFE飲品滿50元即可加價69元獲得發光造型杯塞1款。記者黃筱晴／攝影

運用品牌經典雛菊及知名的臘腸狗造型元素，推出6款實用周邊商品。記者黃筱晴／攝影

全家早餐再推全新餐促，10月14日起2顆茶葉蛋搭配小杯熱美式只要39元、搭配小杯熱拿鐵49元。圖／全家便利商店提供

Mardi Mercredi經典雛菊仿皮雙層識別證卡套，6點+199元入手。記者黃筱晴／攝影