超商變戰鬥陀螺競技場！萊爾富百家門市開放玩家對戰 兩新品限量登場

戰鬥陀螺熱潮從玩具市場延燒至超商通路，萊爾富看準玩家收藏與競技需求，宣布自11月1日起開放全台100家門市作為戰鬥陀螺對戰據點，並設置專屬空間及對戰底盤，讓超商搖身一變成為玩家切磋交流的新場域。此外，萊爾富13日上午10時也將限量開賣兩款《BEYBLADE X》系列新品，搶攻戰鬥陀螺商機。

近年戰鬥陀螺再度掀起收藏與競技熱潮，玩家族群從兒童擴大至成人，相關話題在社群平台持續發酵。萊爾富過去販售戰鬥陀螺時，透過排隊、叫號、現場拆箱及清點等公開流程，獲得玩家社群正面評價，也讓超商逐漸成為戰鬥陀螺的重要銷售通路。

萊爾富表示，這次進一步將門市從商品販售據點延伸為玩家交流空間，自11月1日起，全台100家指定門市將開放民眾進行戰鬥陀螺對戰，門市並配置專用對戰底盤，玩家只要自備陀螺及相關裝備，即可前往切磋交流。

不過，對戰空間並非全天候開放，玩家須配合各門市指定時段使用，詳細開放時間及門市名單將透過萊爾富官方Facebook粉絲團公布。

在商品銷售方面，萊爾富10月13日上午10時將限量推出《BEYBLADE X》系列「CX-01蒼龍勇氣」及「CX-14騎士堡壘」，兩款售價均為495元，採指定門市限量販售，延續戰鬥陀螺的收藏熱潮。

萊爾富指出，戰鬥陀螺已不只是單純的玩具商品，更逐漸形成玩家交流與社群互動的共同興趣。透過門市提供實體對戰場地，希望吸引玩家走進超商，擴大與年輕消費族群的互動。

除搶攻玩具商機，萊爾富也同步推出秋季飲品優惠。10月14日至11月10日，旗下果C果昔推出全新口味「芒果你個鳳梨」，結合芒果與鳳梨風味，嚐鮮價每杯69元；「芋仔憨吉」及「芋頭戀乳」則推出單杯39元優惠。

此外，果C果昔另有18款指定口味任選單杯69元優惠，透過新品及價格優惠，帶動秋季飲品買氣。