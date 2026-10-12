蕭邦限量工藝腕表！法國黑麥稈鑲嵌獨特湛藍色 世界時間致敬探險家

蕭邦（Chopard）旗下Fleurier製表工坊歡慶30周年，今年迎來兩款限量腕表。全球限量8枚的全新L.U.C Quattro Spirit 25麥稈鑲嵌特別版腕表，將精湛微機械與幾近失傳的珍稀工藝完美融合，展現頂級製表廠對傳統裝飾藝術的極致追求。全新L.U.C Time Traveler One世界時間腕表，則以精湛技藝打造陶瓷化5級鈦金屬表殼，限量發行250枚，體現旅行時計的實用功能與高級製表工藝的完美結合。

L.U.C Quattro Spirit 25麥稈鑲嵌特別版腕表，最大亮點在於表盤採用純手工打造的麥稈鑲嵌工藝。工匠嚴選未經任何化學加工的法國天然黑麥稈，以指甲與手術刀逐一劈開、壓平，再精巧拼貼成象徵品牌創辦人標誌與集體協作精神的蜂巢飾紋。透過天然材質的厚度與色澤層次，交織出深邃迷人的藍色視覺效果。腕表搭載獲日內瓦印記認證的L.U.C 98.06-L手動上鏈機芯，結合專利Quattro技術的四發條盒串聯結構，在4.85毫米的纖薄厚度下提供高達192小時的動力儲存與瞬間跳時功能。兼具頂級工藝美學與強悍性能，全球僅發行8枚。

自2016年問世的L.U.C Time Traveler One是蕭邦首款世界時間腕表。全新限量之作由品牌自製L.U.C 01.05-L自動上鏈機芯所驅動，延續經典的同心圓盤布局，表盤外圈列出全球主要城市名稱，可同步掌握24個時區；2時位置表冠用於調校當地時間，4時位置錶表冠則負責調整城市圓盤，操作直觀。另具備GMT雙時區及日期顯示功能，適合經常往返不同國家的旅人。外觀則以軍旅風格與探險歷史為靈感，選用過去系列較少見的卡其色，陶瓷化5級鈦金屬兼具鈦金屬的輕盈與陶瓷的硬度，經高溫電漿氧化處理後，硬度達1,000維氏，並呈現啞光炭灰色質感。

L.U.C Quattro Spirit 25麥桿鑲嵌腕表，40毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金表殼、 L.U.C 98.06-L 型手動上鏈機械機芯，276萬6,000元，限量發行8枚。

L.U.C Time Traveler One，42毫米陶瓷化5級鈦金屬表殼、自製L.U.C 01.05-L自動上鏈機芯，69萬3,000元，限量發行250枚。圖／蕭邦提供

L.U.C Quattro Spirit 25麥桿鑲嵌腕表，40毫米符合倫理道德標準的18K玫瑰金表殼、 L.U.C 98.06-L 型手動上鏈機械機芯，276萬6,000元，限量發行8枚。圖／蕭邦提供

L.U.C Time Traveler One，42毫米陶瓷化5級鈦金屬表殼、自製L.U.C 01.05-L自動上鏈機芯，69萬3,000元，限量發行250枚。圖／蕭邦提供