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信義周年慶10月15日上場 美妝補貨4折起家電現省萬元、再抽機票iPhone Duo

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
信義商圈百貨周年慶戰火將於10月15日起熱鬧開跑。記者林士傑／攝影
信義商圈百貨周年慶戰火將於10月15日起熱鬧開跑。記者林士傑／攝影

信義商圈百貨周年慶大戰包括新光三越遠百微風三大體系本周10月15日起正式啟動。

新光三越台北信義新天地周年慶10月15日至11月8日連續25天登場，首14日(10/15-10/28)享各業種滿額贈優惠。今年集結超過千家品牌、200家以上新品牌及50家以上全台獨家新櫃，主戰力是商品力齊全度與集客話題。

日常消耗的化妝品仍是每年周年慶消費者補貨重點，今年新光三越推出超過120萬組特惠組，比往年組數增加2成，最低可到4折起。看好消費者趁周年慶補貨的需求，各大品牌不只推出大容量，也透過「買正送正、明星品搭正貨」把購買價值放大。除了首14日化妝品單筆滿2,000元送2,000點，美妝再加碼首七日（10/15-10/21)於指定化妝品櫃位單卡單筆消費滿5,000元，當日即可獲得1次Apple新機抽獎機會。

新光三越台北信義新天地推薦獨家優惠組合，像是「 LANCOME膠原霜發燒搶購組」價值6,380元、特價2,790元；「ESTEE LAUDER小棕水水組」價值8,397元、特價6,255元，信義獨家再贈300元；「KIEHL'S膠原快充修復組」價值9,622元、特價5,490元；「肌膚之鑰再生乳霜單品組」價值19,962元、特價13,000元，限量70組；貴婦晚霜「赫蓮娜黑繃帶大容量組」帶來5.7折特惠組。

周年慶還有「新居換新」商機，今年房市正迎來近年來最大規模的預售屋交屋潮，從單身戶、兩人成家到迎接新生兒，周年慶瞄準為居家升級的需求。趁周年慶升級高單價家電，BOSCH6系列黑鋼色沸石洗碗機原價78,000元、特價66,900元，一台現省11,100元；iRobot Roomba Max 875 Combo掃拖旗艦機器人原價45,880元、特價38,980元，可現省6,900元。推車、汽座最低5.7折起；其中挪威高端育兒品牌STOKKE信義獨家推車優惠組現省逾3.8萬元最有感。

微風今年周年慶，信義、松高、南山三館集結近百樣獨家精品、超過20家新櫃品牌登場，並串聯35家餐廳推出周年慶獨家餐點。周年慶期間除了各業種滿額送，微風會員當日累計消費達指定門檻還有限量滿額禮，包含Dyson Supersonic Travel HD19隨行吹風機、SAMSUNG耳機及千元酬賓券等，數量有限，送完為止。此外，當日於單館累積消費滿8,000元，即可獲得1次抽獎資格，有機會將「SAMSUNG Galaxy S26 Ultra 256G」帶回家；當日累積消費滿5萬元以上，還有機會抽中價值80萬元、50萬元及20萬元的長榮航空機票。

遠百A13、板橋大遠百、新竹大遠百周年慶10月15日至11月1日展開，化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元，單筆滿10,000元再加送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元，累計滿5萬元再加送600元；國際精品首12日單筆滿1萬元送1,000元；指定大家電單筆滿1萬元送1,000元；保健器材單筆滿5,000元送500元。遠百App金級會員活動期間於家用家電部門單筆消費每滿2,000元，還可再抽iPhone Duo等共計42項人氣好禮。

遠百App金級會員活動期間於家用家電部門單筆消費每滿2,000元，可再抽iPhone Duo。圖／遠百提供
遠百App金級會員活動期間於家用家電部門單筆消費每滿2,000元，可再抽iPhone Duo。圖／遠百提供

微風南山獨家PRADA Prada Buckle皮革迷你肩背包，價格店洽。圖／微風提供
微風南山獨家PRADA Prada Buckle皮革迷你肩背包，價格店洽。圖／微風提供

LG小銀河ULTRA CINE BEAM S超短焦微型投影機PU615U，推薦價34,900元。圖／新光三越提供
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新光三越台北信義新天地獨家，Helena Rubinstein「PX50黑繃帶大容量鉅獻組」價值 44,240元，特價25,200元。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地獨家，Helena Rubinstein「PX50黑繃帶大容量鉅獻組」價值 44,240元，特價25,200元。圖／新光三越提供

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