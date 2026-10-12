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信義商圈周年慶大戰本周開打 不只折扣戰更要搶新世代話題

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
國慶連假期間寶可夢特別在信義商圈推出「PokéXciting!」，吸引大量民眾造訪，相關周邊更是排隊搶破頭，正呼應時下的IP收藏經濟。圖／讀者提供
國慶連假期間寶可夢特別在信義商圈推出「PokéXciting!」，吸引大量民眾造訪，相關周邊更是排隊搶破頭，正呼應時下的IP收藏經濟。圖／讀者提供

信義商圈百貨周年慶大戰包括新光三越、遠百、微風三大體系本周10月15日起正式啟動，新光三越台北信義新天地四店的破千品牌齊聚，還有話題新櫃集結，主戰力是商品力齊全度與集客話題。微風信義、微風松高、微風南山今年也引進國際精品、風格潮流品牌新戰力。

新光三越台北信義新天地周年慶10月15日至11月8日連續25天登場，首14日(10/15-10/28)享各業種滿額贈優惠。今年集結超過千家品牌、200家以上新品牌及50家以上全台獨家新櫃。新光三越觀察，現在消費者追的不只是折扣，更是「話題速度」。

今年女裝與潮流版圖持續擴張，新光三越台北信義新天地有人氣女團LE SSERAFIM隊長金采源演繹的ANTEPRIMA、極簡女裝 STUDIO DOE、法式機能運動服飾Coeur Ailes等新櫃接力登場；韓系潮流則迎來設計師牌NOMANUAL與KODAK Apparel，讓韓系街頭風格更加完整。

A11 1樓導入兩大台灣指標選品店，其中INVINCIBLE集結 HUMAN MADE、WTAPS、DESCENDANT、A.PRESSE等人氣品牌，話題選品店OFF DUTY也同步加入，擴大A11高端街頭潮流版圖。

從球衣、球隊周邊到動漫限定商品，「收藏經濟」成為新世代消費的重要關鍵字。Fanatics海外首店正式進駐A11 3F，將國際職業運動文化從賽事延伸至穿搭與收藏；動漫天堂animate百貨首店也同步登場，進一步擴大A11動漫與IP版圖。構成Pokémon Center TAIPEI、傑仕登任天堂授權商品旗艦中心、animate、CAPCOM、Fanatics的收藏經濟新消費場景。

新光三越台北信義新天地A9 3F SKM MEN'S持續擴大男性風格版圖。今年再迎來不同風格新品牌，從川久保玲正裝支線 COMME des GARÇONS HOMME DEUX、好萊塢經典軍裝品牌AVIREX，到都會質感CITY TOKYO、精品羽絨TATRAS首發亮相。

微風信義、微風松高、微風南山周年慶將於10月15日至11月1日登場。今年微風信義三館全面升級，集結近百樣獨家精品、超過20家新櫃品牌登場，並串聯35家餐廳推出周年慶獨家餐點。

微風信義匯聚超過50種國際時尚品牌，今年再迎來MIU MIU、BONAVENTURA、SALOMON、Parfums de Marly及KA COFFEE LOUNGE等品牌進駐，周年慶各家精品也端出獨家新品吸客，像是MIU MIU推出全台獨家皮革肩背包、Maison Margiela推出微風獨家FUTURE中筒鞋。

微風南山則有Onitsuka Tiger日本以外亞洲首間概念店，還有UNITED TOKYO與PUBLIC TOKYO同步進駐微風南山，將日本當代設計融入都會服飾，呈現日本新世代設計能量。

UNITED TOKYO與PUBLIC TOKYO同步進駐微風南山。圖／品牌提供
UNITED TOKYO與PUBLIC TOKYO同步進駐微風南山。圖／品牌提供

SALOMON進駐微風信義B1。圖／微風提供
SALOMON進駐微風信義B1。圖／微風提供

運動收藏品牌FANATICS進駐新光三越A11 3F。圖／新光三越提供
運動收藏品牌FANATICS進駐新光三越A11 3F。圖／新光三越提供

周年慶 折扣 新光三越

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