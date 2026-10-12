蔡依林辣又颯！升級Valentino全球代言人 穿紫色絲襪混搭個性美

義大利精品品牌范倫鐵諾（Valentino）攜手全球品牌代言人蔡依林推出全新形象廣告，展開雙方合作的新篇章。自2024年2月出任品牌代言人以來，蔡依林透過不同企劃與品牌共同展現多變時尚風格，此次身分再升級為全球品牌代言人，也為雙方合作揭開新頁。

此次廣告由攝影師John Yuyi掌鏡，品牌創意總監Alessandro Michele擔任創意指導。畫面以飽和色彩為背景，透過鮮明的視覺對比與銳利廓形，聚焦個性表達與自我風格，呈現蔡依林與Valentino之間兼具時尚張力與當代精神的連結。

在此次形象中，蔡依林所穿著的Valentino 2026-27秋冬Interferenze系列服裝，透過歷史與工業現代感之間的對話，以不同元素的交錯，探索秩序、衝突與創意表達的可能性，而焦點配件如Valentino Garavani Rockstud Spike包款、Rockstud鉚釘高跟鞋與芭蕾平底鞋，以及Stud Up運動鞋皆入鏡。其中，Rockstud系列標誌性的鉚釘設計，將品牌鮮明的裝飾語彙融入包款與鞋履，在經典辨識度之外，也展現更具當代感的造型態度。從優雅高跟鞋、輕盈芭蕾平底鞋到休閒運動鞋，不同鞋履風格亦為整體穿搭提供多元選擇。

Valentino全球品牌代言人蔡依林擔綱演繹品牌全新形象廣告。圖／范倫鐵諾提供

Valentino全球品牌代言人蔡依林擔綱演繹品牌全新形象廣告。圖／范倫鐵諾提供

Valentino全球品牌代言人蔡依林擔綱演繹品牌全新形象廣告。圖／范倫鐵諾提供