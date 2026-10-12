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台中太陽餅文化節17日登場 特定產品「買一送一」還可抽大獎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太陽餅文化節17日在文心森林公園登場，店家推出優惠好康。記者黃寅／攝影
台中市太陽餅文化節17日在文心森林公園登場，店家推出優惠好康。記者黃寅／攝影

台中太陽餅文化節17日在文心森林公園登場，有80家知名糕餅業者以百項熱門商品優惠和「特定產品買一送一」方式一饗消費者。市府經濟發展局今舉辦活動前記者會，局長張峯源說，期待明年要把這項活動做大，也許不局限在台中，而是能結合周邊的彰投和苗栗一起擴大舉辦，同時讓太陽餅走向國際。

包括陳允寶泉、薔薇派、雅富喜餅、熊介巧等知名店家今都在記者會上展出自家商品，他們都說十分期待藉由此次的文化節活動讓消費者可以品嘗自家的新產品，同時讓自家的好東西讓更多人知到。

張峯源說，台中素有「糕餅之都」的美譽，百年傳承的職人精神是這座城市最動人的文化符號。太陽餅文化節熱情陪伴大家走過21個年頭，不僅是民眾引頸期盼的年度慶典，為了迎接新世代與健康飲食風潮，在地老字號與新創品牌齊心發揮創意，翻轉傳統重油、重甜的印象，全面推動「輕食、少油、少糖」的健康新美味，讓長輩吃得安心、年輕人吃得開心。

工策會總幹事陳學聖說，他發現台中是糕餅的故鄉，但即使商品或許有些雷同，但是大家同中求異，沒有惡性競爭，反而是非常團結的專注在研發和共同行銷上，希望「把餅做大」讓他非常感動，也是台中市糕餅業可以欣欣向榮的底蘊。

台中市糕餅公會榮譽理事長蔡萬財說，太陽餅已成為台中市的代名詞，這是前輩們一百多年來的努力，讓我們這些後人可以在樹下乘涼。但就和陳學聖所言，大家很團結，大家一起努力讓太陽餅產業壯大。

「陳允寶泉」董事長翁羿琦說，感謝台中市政府21年來已把太陽餅文化節打造得讓人有深刻印象，台中的名產就是太陽餅，在文化節活動這一天就是可以吃到最好吃和便宜的太陽餅。

經發局說，除了「特定商品買一送一」活動更推出消費滿額抽獎活動。民眾只要消費滿500元即可參加抽獎，有機會把70吋液晶電視、熱門遊戲主機 Switch 2 等夢幻大獎抱回家。滿1千元可體驗幸運抽抽樂，有機會獲得百元抵用券及咖啡茶飲兌換券等。滿3千元再享限量精美禮品。

台中市太陽餅文化節17日在文心森林公園登場，店家推出優惠好康。記者黃寅／攝影
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台中市太陽餅文化節17日在文心森林公園登場，店家推出優惠好康。記者黃寅／攝影
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