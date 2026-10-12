Apple本月又有新驚喜！首款有螢幕的HomePad將登場？10月13日正式揭曉

Apple下半年新品一波接一波，搶在iPhone Duo正式上市前，突襲宣布將於10月13日舉辦以「Welcome home」為主題的新品發表活動。本次特別攜手澳洲雙胞胎藝術家Maricor & Maricar，以充滿手作溫度的多彩蘋果刺繡作品打造預告短片，透過細緻針線勾勒出獨特的工藝質感，也為這場以智慧家庭生態系為核心的發表活動增添溫馨氛圍。

根據外媒預測，蘋果此波發表會將全面深化智慧家庭佈局，並深度結合Apple Intelligence與Siri AI，帶來更直覺的家庭互動體驗。其中，最令人期待的新品之一，便是傳聞已久首款有螢幕的HomePad智慧控制中樞。預計將配備約6吋觸控螢幕並提供壁掛與桌面兩種版本，可透過前置鏡頭及人臉辨識技術，自動切換不同家庭成員的個人化介面，整合智慧家電控制、家庭資訊與日常生活管理等功能，成為串聯居家裝置的核心。

此外，期待已久的HomePod mini 2也傳出將同步登場，除了推出全新色彩外，也將升級新一代運算與網路晶片，進一步提升語音辨識、指令回應及智慧家庭裝置控制的體驗。另一款也是好幾年沒更新的新款Apple TV 4K則預計搭載效能更強大的處理器並增加記憶體，強化影音串流、遊戲娛樂與智慧家庭整合能力。

隨著Apple Intelligence繁體中文版正式上線，加上Siri AI可能在不久將來也可以在台灣帶來更自然的對話與跨裝置操作體驗，也令人更期待Apple這次如何透過軟硬體的完美整合，為智慧家庭帶來更貼近生活的全新體驗。