天成飯店旅展祭2.2折優惠！五星住宿3,200元起、餐券5.1折

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館登場，飯店業者提前公布優惠搶客。天成飯店集團集結旗下飯店、度假村、豪華露營及餐飲品牌，推出年度旅展優惠，其中六館聯合住宿券2.2折起，平日雙人住宿每張3,200元，花蓮瑞穗天合國際觀光酒店雙人一泊二食9,800元起，豪華露營一泊四食6,000元，餐飲優惠最低5.1折，搶攻國旅及餐飲消費商機。

天成飯店集團表示，今年旅展主打跨館住宿與多元度假體驗，推出六館擇一聯合住宿券，每張3,200元，可選擇台北天成大飯店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、天成文旅-繪日之丘，以及桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店等五館平日雙人入住，依房型提供一至兩客早餐。若使用兩張住宿券，則可入住台北花園大酒店雅緻家庭四人房，享兩至四客早餐。

此次聯合住宿券也增加使用彈性，入住天成文旅-蜂巢可享假日不加價，並加贈消夜及隔日早餐；入住天成文旅-繪日之丘，則可升等平日溫馨家庭四人房。此外，住宿券還可兌換台北花園大酒店Garden SPA雙人60分鐘全身精油舒壓課程，讓住宿券延伸至休閒療癒消費。

花蓮度假飯店方面，瑞穗天合國際觀光酒店推出平日雙人住宿券9,800元，可選擇城堡溫馨家庭房、親子溫馨家庭房或寵物溫馨家庭房，包含早餐、晚餐及溫泉設施使用；另推出城堡精緻客房雙人三天兩夜住宿券15,500元。

主打森林溫泉度假的天成逸旅-蝴蝶谷，推出平日雙人一泊三食住宿券6,000元，包含早餐、晚餐及消夜。集團並將瑞穗天合與蝴蝶谷兩館結合，推出三天兩夜雙人住宿12,999元優惠，包含兩晚住宿及五餐，讓旅客一次體驗花蓮城堡飯店與森林溫泉度假。

看好豪華露營市場，桃園天成逸旅-朋趣豪華露營推出迎光號平日雙人住宿券6,000元，主打一泊四食，包含下午茶、火烤兩吃套餐、消夜及自助早餐，並可使用園區旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯及星空電影院等休閒設施，吸引親子與情侶客群。

餐飲優惠也是此次旅展重點。台北天成大飯店翠庭中餐廳推出招牌烤鴨四人合菜4,280元，約6折；天成世貿國際會館翠庭中餐廳則推出明爐櫻桃鴨三吃平日兌換券2,250元，約6.6折，以及平日粵式港點券750元，最低5.1折，可任選六款港點。

台北花園大酒店旗下饗聚廚房推出五張一套自助餐券4,200元，平均每張840元，可用於平日午晚餐或假日下午茶；PRIME ONE牛排館推出五張一套通用券5,400元，可兌換平日商業午餐或搭配使用兌換套餐。花園thai thai則推出五張一套現金抵用券2,250元，每張可折抵600元消費。

此外，天成文旅-華山町旗下華山町餐酒館推出1,000元通用券，可折抵1,500元消費額，吸引消費者提前購券安排聚餐。

除了住宿與餐飲優惠，天成飯店集團今年也首度推出「比比家族系列扭蛋」，單顆100元、五入禮盒500元，結合旗下飯店及旅遊場景設計收藏公仔。旅展期間現場加入Cosmos CLUB會員，可獲贈環保收納袋並參加住宿券抽獎；購買天合尊寵卡則加贈瑞穗天合假日住宿使用權益券，享假日入住不加價優惠。