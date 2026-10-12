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小七咖啡跨界韓國潮牌 Mardi Mercredi！雛菊、臘腸狗加69元就能帶走

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
雙方獨家開發4款Mardi Mercredi發光造型杯塞公仔。統一超/提供
雙方獨家開發4款Mardi Mercredi發光造型杯塞公仔。統一超/提供

超商咖啡跨界聯名再出招。7-ELEVEN看準韓國流行品牌在年輕族群間的高人氣，旗下CITY CAFE首度攜手韓國人氣服飾品牌Mardi Mercredi，推出經典雛菊、臘腸狗造型杯塞及冰壩杯等聯名周邊，10月14日起購買指定咖啡飲品，最低加價69元即可入手。7-ELEVEN期望透過雙品牌粉絲互相導流，帶動咖啡相關業績成長一成以上。

Mardi Mercredi是韓星私服愛牌，以法式休閒與韓系簡約風格受到年輕消費者喜愛，尤其經典雛菊圖案具有高度辨識度。7-ELEVEN此次將品牌元素融入CITY CAFE商品，鎖定Z世代喜愛的潮流穿搭、收藏小物及社群打卡需求，藉由跨界聯名擴大咖啡消費客群。

此次雙方獨家開發四款發光造型杯塞公仔，結合Mardi Mercredi經典雛菊、臘腸狗及CITY CAFE咖啡杯造型，不僅可作為杯塞，也能當作小夜燈使用。10月14日至11月10日期間，消費者購買CITY CAFE飲品滿50元，即可加價69元獲得一款聯名杯塞，採隨機出貨、不挑款，數量有限。

除了杯塞公仔，雙方也推出八款聯名周邊，包括739毫升大容量的經典小雛菊冰壩杯、附臘腸狗造型杯蓋的雛菊馬克杯組，以及臘腸狗吊飾卡套、雙層識別證卡套、臘腸狗造型面紙套及野餐墊等商品，將韓系潮流元素延伸至日常生活用品。

7-ELEVEN表示，10月14日至11月10日購買CITY CAFE大杯以上飲品，每杯可獲得一點活動點數，特大杯則可獲得兩點，集滿六點即可加價購買聯名商品，或使用指定點數免費兌換，藉此提高消費者回購與集點意願。

為擴大雙方品牌粉絲互相導流，Mardi Mercredi官方網站也同步推出活動，10月14日至11月10日消費折扣後滿5,000元，即可參加聯名周邊抽獎，預計11月13日抽出八名得主。品牌官方Instagram及Threads也將陸續推出社群限定抽獎，進一步擴大聯名活動的網路討論度。

除了跨界聯名，7-ELEVEN也同步升級CITY PRIMA精品咖啡商品。季節限定「100%水洗花香耶加雪菲」於超過7,200家門市供應，另在約2,600家指定門市推出全新「蜜桃協奏曲」，選用巴布亞紐幾內亞、烏干達及印尼三大產地咖啡豆，其中印尼咖啡豆採厭氧水洗處理及72小時發酵製程，強調水果香氣與風味層次。

10月14日至27日期間，消費者購買CITY PRIMA中杯精品美式或拿鐵，即可獲贈OPENPOINT點數20點，相當於20元回饋，持續透過新品與優惠刺激咖啡消費需求。

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