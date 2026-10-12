活龍蝦事件遭一星洗版！「橘色」二度聲明曝光：不再以活體方式上桌

被譽為「火鍋界LV」的「橘色涮涮鍋」，近日因網友PO出活龍蝦影片而遭網友留言抵制、一星負評洗版，同時更有影片流傳，有人將熱咖啡淋在活螃蟹上，疑似製作「螃蟹咖啡」。隨著事件不斷發酵，橘色官方也在近期發表二度聲明，指出自10月9日起，全面調整海鮮的處理與呈現方式，不再以活體方式上桌。

橘色涮涮鍋主打高品質的食材，但是近日有網友發布影片，片中顯示店內的活龍蝦雖然身體已經被吃掉，但頭部仍不斷發出叫聲，蝦腳與觸角也不斷在揮舞。隨著影片曝光後，許多網友表示「實在不人道」，因此紛紛留下一星負評，並且揚言抵制。此外，近期還有影片曝光，疑似一名工作人員將螃蟹置於咖啡機下方，並且不斷澆淋熱咖啡，影片曝光後也令網友聯想到橘色活龍蝦事件。

繼第一時間發布聲明後，橘色生活執行長袁保華在10月11日也透過官方粉絲頁，發布二度聲明，文中指出「有關近期Threads上討論的龍蝦影片，我們當下立即進行檢討並調整作業流程，自10月9日起，全面調整海鮮的處理與呈現方式，不再以活體方式上桌。」聲明中也表示「對生命的尊重，是我們共同在意的事情。這次的提醒，讓我們更清楚未來應該努力的方向，我會和團隊一起，持續把該做的事情做好。」

對於橘色的最新聲明，有網友表示「沒有消費，沒有傷害」、「請務必改善」、「不會再去消費了」，不過也有網友力挺，表示「永遠支持橘色」。至於針對「咖啡燙螃蟹」的影片，官方也澄清「影片並非橘色生活品牌的相關影像，謝謝」

【橘色涮涮屋聲明全文】

大家好，我是橘色生活的執行長 袁保華。

首先，我想真心謝謝這段時間所有願意發聲、給予橘色提醒與建議的朋友們。

有關近期Threads上討論的龍蝦影片，我們當下立即進行檢討並調整作業流程，自10月9日起，全面調整海鮮的處理與呈現方式，不再以活體方式上桌。該畫面造成大眾不適，有違我們服務的初衷，但未在第一時間完整說明我們的改善方向，進而造成更多誤解與疑慮，是我們的溝通疏失，我在此向大家說聲對不起。

這幾天，我很認真地看了大家的留言，也理解大家想提醒我們的是：「即便要保持食材的新鮮，也應該給予生命應有的尊重」。面對所有的提醒與指教，我們都虛心接受，讓我們有機會重新檢視過去的做法，也會更謹慎檢審未來所有細節。

最後，我想再次感謝每一位願意提出意見的朋友。謝謝你們讓我們有機會重新思考、從中學習，也看見過去有所不足的地方。

對生命的尊重，是我們共同在意的事情。這次的提醒，讓我們更清楚未來應該努力的方向，我會和團隊一起，持續把該做的事情做好。

謝謝大家

橘色生活 執行長

袁保華 敬上