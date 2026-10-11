呼應藤本壯介建築之美！二階割烹×栗林裏「建築割烹套餐」限定登場

適逢忠泰美術館開館十周年，忠泰集團旗下Omakase餐廳「二階割烹 Nikai」，首度以割烹料理回應建築，延伸《藤本壯介建築展：原初．未來．森》的觀展體驗，邀請盤式甜點名店「栗林裏」共同創作，推出期間限定特別套餐，讓建築展從美術館延伸至餐桌。

日本建築師藤本壯介始終探索人、自然與空間之間的關係，不斷提出人與建築共存的可能。二階割烹料理長劉秉豪擷取作品中的結構、尺度與自然關係，以秋季旬味為基礎，攜手栗林裏主廚Wise，共同透過食材、料理方式、器皿、擺盤至餐序安排，以料理重新詮釋建築之美。

旅程從藤本壯介的家鄉北海道開始。料理長將整顆甜柿挖空，放入干貝、銀杏、牛蒡與胡麻豆腐，從果實、根莖與秋季食材，帶出北海道森林的氣息。法國「白樹L’Arbre Blanc」，運用當季松葉蟹與白花椰菜向上堆疊，穿插透明的紫蘇晶凍，呼應建築向外伸展的白色陽台；北海道「兒童心理治療中心」則將鮑魚、蘿蔔、魚豆腐與山藥切成大小不一的方丁，在盤中排列成一座座白色量體，重現建築散落於大地上的聚落感。

此外，以台灣榕樹為概念的「台灣塔」，以鱈魚丸搭配秋季松茸，龍鬚菜與菊花，呼應兒時在樹下廣場喝貢丸湯的記憶。二階招牌「春捲」則取材「House N」，將旬蟹、海苔、秋菇與栗子泥一層層包進春捲皮裡，用料理本身的結構，回應建築由外而內的三層空間。套餐中也規劃「匈牙利音樂之家 House of Music Hungary」、「NOT A HOTEL ISHIGAKI」等餐點。

最後的甜點，則以「未來之森：共鳴都市」為題，選用板栗、蓮藕與水梨完成限定盤式甜點，讓旅程走向藤本壯介對未來城市的想像。限定建築割烹套餐將於10月22日起於指定日期供應，每人7,800元。

栗林裏主廚Wise，以「未來之森：共鳴都市」為題，打造呼應主題的甜點。圖／二階割烹提供

匈牙利音樂之家 House of Music Hungary。圖／二階割烹提供

「二階割烹 Nikai」邀請「栗林裏」共同創作，推出期間限定特別套餐。圖／二階割烹提供