時間也穿上香奈兒經典套裝！PREMIÈRE GALON腕表4新作體現編織美學

香奈兒將時裝語彙延伸至腕間，為2026年的PREMIÈRE GALON腕表系列推出4款全新作品，以18K白金、鑽石與黑色漆面重新詮釋品牌經典的編織美學。從保留金屬編織紋理的簡約款，到鑽石密鑲、再到黑漆與鑽石交錯的限量款，系列以不同層次的光影變化，展現香奈兒融合珠寶工藝與製表技術的深厚底蘊。

PREMIÈRE腕表於1987年問世，是香奈兒首款專為女性打造的腕表，設計薈萃香奈兒最具辨識度的符碼：八角形表殼呼應N°5香水瓶蓋的輪廓，原創表鍊則以皮革交織金屬鏈帶，連結品牌經典菱格紋包款的設計元素。2025年，PREMIÈRE GALON首度以18K黃金打造硬式手環，將香奈兒服裝中常見的編織緄邊轉化為腕表的立體裝飾。這種緄邊原本用於經典勾勒斜紋軟呢套裝輪廓、點綴口袋與袖口，每款套裝都配有別具特色的緄邊，PREMIÈRE GALON以18K金打造的硬式編織手環，重新演繹經典套裝上的重要風格符碼，讓時計不僅是讀取時間的工具，也能如珠寶般自然融入日常穿搭。

有別於首度亮相時以黃金為主要素材，2026年新作以18K白金與鑽石為主角，在延續編織圖騰的同時，為系列注入更明亮、精緻的珠寶氣息。4款新作中，入門款PREMIÈRE GALON腕表以18K白金表殼搭配黑色漆面表盤，八角形表殼點綴明亮式切割鑽石、並以單顆鑽石作為表冠鑽石，手環則保留編織金屬紋理；另一款在手環讓交錯鑽石與金屬紋理，透過鑽石排列強化編織紋理的立體感。

限量款則進一步將黑色漆面的設計融入18K白金手環，在每排鑽石之間塗覆黑漆，形成深邃黑色與璀璨光芒交錯的強烈視覺張力，搭配凸圓形縞瑪瑙表冠，深邃黑漆皆以手工塗覆，僅漆藝工序便需耗時近3小時；最華麗的PREMIÈRE GALON鑲鑽腕表，從表盤到手環全面鋪鑲璀璨鑽石，既是奪目動人的珠寶手鐲，也是精準可靠的時計。

事實上，PREMIÈRE GALON洗鍊的外觀背後，是製表工坊對結構與鑲嵌精度的要求。為呈現連續纏繞的編織效果，鑲鑽手環並非單純以傳統機械加工完成，而是先製作蠟模、掃描後再鑄造18K白金，並針對不同手環尺寸設計相應結構，確保鑽石排列一致。全鑽款每只手環的鑲嵌工序約需100小時，鑽石均由工匠逐一手工鑲嵌，讓寶石沿著編織紋路自然延伸。

系列延續香奈兒瑞士拉夏德芳製表廠的製作傳統，搭載高精準石英機芯，提供時、分顯示，防水深度30米，並備有XS、S、M、L四種尺寸。表盤以深黑漆面襯托白金與鑽石，部分款式的黑漆須經多層塗覆與逐層拋光，限量款手環的黑漆工序更需近3小時，讓經典的品牌符碼，透過創意巧思和精湛工藝，在當代女性的腕間綻放新的光彩。

PREMIÈRE GALON腕表，18K白金表殼鑲嵌鑽石、黑色漆面表盤、18K白金編織圖騰鑲鑽手環，提供XS、S、M、L尺寸選擇，114萬2,000元。圖／香奈兒提供

PREMIÈRE GALON鑲鑽腕表，18K白金表殼與手環鑲嵌鑽石，提供XS、S、M、L尺寸選擇，價格未定。圖／香奈兒提供

PREMIÈRE GALON腕表，18K白金表殼鑲嵌鑽石、黑色漆面表盤、18K白金編織圖騰手環，提供XS、S、M、L尺寸選擇，78萬3,000元。圖／香奈兒提供

PREMIÈRE GALON鑲鑽腕表，18K白金表殼與手環鑲嵌鑽石，提供XS、S、M、L尺寸選擇，價格未定。圖／香奈兒提供

PREMIÈRE GALON腕表，18K白金表殼鑲嵌鑽石、黑色漆面表盤、18K白金編織圖騰手環，提供XS、S、M、L尺寸選擇，78萬3,000元。圖／香奈兒提供

PREMIÈRE GALON腕表，18K白金表殼鑲嵌鑽石、黑色漆面表盤、18K白金編織圖騰鑲鑽手環，提供XS、S、M、L尺寸選擇，114萬2,000元。圖／香奈兒提供

PREMIÈRE GALON腕表限量款，18K白金表殼鑲嵌鑽石、黑色漆面表盤、18K白金編織圖騰鑲鑽手環搭配黑色漆面，表底蓋鐫刻「LIMITED EDITION」字樣，提供XS、S、M、L尺寸選擇，127萬9,000元。圖／香奈兒提供