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-18°C焦糖起司蛋糕、開心果提拉米蘇！「承繼」限時快閃新竹巨城

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
承繼將於10月15日起快閃新竹巨城，提供多款招牌商品。圖／承繼提供
承繼將於10月15日起快閃新竹巨城，提供多款招牌商品。圖／承繼提供

繼2025年初次快閃新竹巨城後，，人氣甜點品牌「承繼 CHENG JI」今年以希臘神話「阿里阿德涅之線」為主題展開的全台巡迴，最終站將再度進駐新竹巨城，預計將於10月15日至11月15日期間，展開為期一個月的限定快閃店。

此次快閃活動中，承繼預計帶來3款主力經典作品，以及多樣人氣品項。其中「-18°C 焦糖起司蛋糕」透過精細換算糖分來控制冰點，讓蛋糕體在-18°C下仍保有美味，外層並有琥珀色的脆焦糖，能享受到醇厚的起司風味與薄脆焦香的糖衣。除此之外，還有「開心果提拉米蘇」、「經典提拉米蘇」、「生巧克力布朗尼」、「櫻桃莓果生巧克力布朗尼」等品項。

針對快閃店，購買任一禮盒，即贈「承繼品牌限量濕紙巾」1份，恕不累贈，贈完為止。購買任三樣禮盒，即贈「快閃限定金屬銀保冷提袋」1只，可累贈，贈完為止。結帳時出示承繼官方 LINE「新竹快閃自動回應訊息」，單筆消費現折20元。

承繼「開心果提拉米蘇」。圖／承繼提供
承繼「開心果提拉米蘇」。圖／承繼提供

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