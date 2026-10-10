「PokéXciting! in台北」萌翻信義區 寶可夢遊行、勁歌熱舞狂歡登場

台北信義商圈本週末擠滿了寶可夢粉絲，你跟上了嗎？「PokéXciting! in 台北」於10月10日至11日盛大登場，整個信義區瞬間化身為大型寶可夢嘉年華派對，吸引來自各地的訓練家與民眾攜家帶眷湧入朝聖。

其中最不能錯過的「PokéXciting! 遊行」於香堤大道歡樂登場，由台北限定的粉紅爆炸頭寶可夢領軍，超萌的寶可夢大軍列隊亮相，任何人看到都內心融化，瘋狂連拍。

除了視覺震撼的遊行，香堤大道舞台兩天活動也帶來精彩的「皮卡丘舞蹈表演」，配合EDM與搖滾曲風熱歌勁舞，甚至在夜晚獻上精彩的夜間特別舞台秀，現場氣氛超熱烈，大人小孩都忍不住一起舞動。

除了動態演出，松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園還有眾多拍照打卡景點，臺北市政府東南門廣場、信義廣場及信義安康公園等處還有「寶可夢見面會」，讓民眾有機會隨機遇見心愛的寶可夢。同時，《Pokémon GO》玩家們還可穿梭於各補給站參與「GO集章趣」活動，收集專屬圖章以換取限量周邊贈品。

「PokéXciting! in 台北」活動： 📍 香堤大道 11:00 - 19:00 《Pokémon GO》現場攤位（含集章禮物領取與相框列印） 11:30 - 12:00 PokéXciting! 遊行 13:00 - 13:15 皮卡丘舞蹈表演-EDM 13:20 - 13:35 皮卡丘舞蹈表演-寶可夢 Kids TV 16:00 - 16:30 PokéXciting! 遊行 17:30 - 17:45 皮卡丘舞蹈表演-ROCK 19:15 - 19:45 PokéXciting! 夜間特別舞台秀 📍 臺北市政府東南門廣場 / 信義安康公園 / 信義廣場 11:00 - 14:00 寶可夢見面會（出現寶可夢為隨機） 15:00 - 19:30 寶可夢見面會（出現寶可夢為隨機）

臺北市政府東南門廣場、信義廣場及信義安康公園等處有「寶可夢見面會」，讓民眾有機會隨機遇見心愛的寶可夢。記者黃筱晴／攝影

除了動態演出，松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園還有眾多拍照打卡景點等粉絲來發掘。記者黃筱晴／攝影

《Pokémon GO》玩家們於各補給站參與「GO集章趣」活動，收集專屬圖章以換取限量周邊贈品。記者黃筱晴／攝影

除了動態演出，松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園還有眾多拍照打卡景點等粉絲來發掘。記者黃筱晴／攝影

香堤大道舞台兩天活動帶來精彩的「皮卡丘舞蹈表演」，配合EDM與搖滾曲風熱歌勁舞，還有精彩的夜間特別舞台秀。記者黃筱晴／攝影

除了動態演出，松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園還有眾多拍照打卡景點等粉絲來發掘。記者黃筱晴／攝影

除了動態演出，松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園還有眾多拍照打卡景點等粉絲來發掘。記者黃筱晴／攝影

除了動態演出，松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園還有眾多拍照打卡景點等粉絲來發掘。記者黃筱晴／攝影

除了動態演出，松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園還有眾多拍照打卡景點等粉絲來發掘。記者黃筱晴／攝影

「PokéXciting! in 台北」10月10日至11日於信義區盛大登場。記者黃筱晴／攝影

除了動態演出，松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園還有眾多拍照打卡景點等粉絲來發掘。記者黃筱晴／攝影

除了動態演出，松壽廣場公園、信義廣場及信義安康公園還有眾多拍照打卡景點等粉絲來發掘。記者黃筱晴／攝影