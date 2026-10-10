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當刺繡撞上丹寧？Roger Vivier 2027春夏系列 微顫工藝加持、浪漫隨身

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Roger Vivier由創意總監Gherardo Felloni操刀、帶來2027春夏Vivier en Fleur（斑斕花境）全新系列。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier由創意總監Gherardo Felloni操刀、帶來2027春夏Vivier en Fleur（斑斕花境）全新系列。圖／Roger Vivier提供

2027春夏巴黎時裝週期間，法式鞋履品牌Roger Vivier發表由創意總監Gherardo Felloni操刀的「Vivier en Fleur」（斑斕花境）全新系列。設計團隊以「綻放」為核心隱喻，自品牌典藏檔案汲取靈感，藉由當代視角重塑經典符碼。此系列透過比例顛覆、面料重組與功能轉換，將傳奇元素轉化為符合當代隨性姿態的奢華作品，宣示品牌經典符碼的重構與重生。

自1937年由設計師Roger Vivier於巴黎創立以來，品牌即以前瞻性結構與雕塑感鞋跟線條建立知名度，並曾為英女王伊莉莎白二世與眾多明星打造的夢幻作品。2018年Gherardo Felloni接任創意總監後，Roger Vivier遂將產品線拓展至包款、配件與背心，加以精緻的裝飾主義美學，形塑兼具歷史感與創意的法式高級鞋履新風尚。

Roger Vivier的2027春夏發表將高級訂製Savoir-faire與日常休閒大膽混合，經典Belle Vivier輪廓搭載上典藏雕塑鞋跟spool heel，配合加寬方形釦推出slingback露跟款式，並首次採用了丹寧布料與珍貴刺繡。歷史悠久的法式蕾絲dentelle打破傳統框架，轉化為現代科技面料並展延至運動鞋款，尤其承載高訂記憶的蝴蝶符碼也自訂製系列延伸至時尚系列。

本季重點單品涵蓋鞋履、配件與服飾。經典Belle Vivier推出芥末黃麂皮與漆皮拼接款式，亦有水洗丹寧刺繡款。純白絲綢緞面運動鞋綴以精緻蕾絲刺繡，兼具動態感與城市脈動，蝴蝶刺繡則優雅「飛舞」在尖頭穆勒鞋與緞面珠寶包款，尤其Gilets in Bloom繁花背心採用水洗復古délavé丹寧面料，運用「微顫工藝」（En Tremblant）鑲嵌水晶與珠飾，讓衣物隨身體行走之際、微妙綻放反光，宛如蝴蝶與芬芳浪漫隨身。

蝴蝶符碼過去屬於Roger Vivier高級訂製系列，2027春夏並結合刺繡、鑲嵌等多重工序，進入品牌日常系列單品。圖／Roger Vivier提供
蝴蝶符碼過去屬於Roger Vivier高級訂製系列，2027春夏並結合刺繡、鑲嵌等多重工序，進入品牌日常系列單品。圖／Roger Vivier提供

Roger Vivier的2027春夏系列運用高級訂製工藝如刺繡、微顫工藝，為鞋履包款和衣物賦予精緻的法式華美。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier的2027春夏系列運用高級訂製工藝如刺繡、微顫工藝，為鞋履包款和衣物賦予精緻的法式華美。圖／Roger Vivier提供

花瓣的具象不僅出現在鞋面的繁複刺繡樣式，更藏入鞋底刻痕，每一步都像踩入一方私密的法式庭院，圖／Roger Vivier提供
花瓣的具象不僅出現在鞋面的繁複刺繡樣式，更藏入鞋底刻痕，每一步都像踩入一方私密的法式庭院，圖／Roger Vivier提供

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