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將曼哈頓的輕奢隨身相伴 海瑞溫斯頓發表全新Graffiti珠寶與時計

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
新款印記Emerald系列Graffiti腕表與New York系列Graffiti珠寶將紐約的塗鴉轉化為設計靈感，活力動感。圖／Harry Winston提供
新款印記Emerald系列Graffiti腕表與New York系列Graffiti珠寶將紐約的塗鴉轉化為設計靈感，活力動感。圖／Harry Winston提供

有「鑽石之王」美名的美國高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）發表新款印記Emerald系列Graffiti腕表與New York系列Graffiti珠寶。品牌將紐約的塗鴉轉化為設計靈感，推出兩款表款與珠寶。經典的品牌首字母縮寫「HW」並以塗鴉風格呈現在細節設計，為高級珠寶賦予了街頭活力、年輕而動感。

紐約始終是海瑞溫斯頓的靈感源泉，自創立以來，曼哈頓的建築輪廓與生活感都深刻影響了品牌的設計走向。過往New York系列側重於重現地標建築與夜景，全新Graffiti作品轉向當代街頭文化，將幾何線條融入塗鴉符碼，展現都會生活脈動；相較過往典雅傳統風格，新品打破沉穩框架，設計師運用鮮豔色彩與噴漆效果重新詮釋「HW」縮寫，將幾何結構與手繪圖樣並置。珠寶或時計皆保有八角形表殼等高辨識度輪廓，並結合粉黃、湖水藍等色彩，為珠寶注入年輕氣息。

全新腕表採用18K白金表殼，搭載母貝漆面表盤與雙圈皮革表帶，輕巧融入日常或晚宴造型，其中粉色款鑲嵌67顆圓形明亮式切工鑽石，藍色款則鑲嵌64顆圓鑽與4顆海水藍寶石。New York系列Graffiti珠寶則選用鉑金底座，搭配鑽石、藍寶石與粉紅藍寶石，經由爪鑲與密鑲工藝將寶石排列出漸層光澤，增添收藏亮點。

海瑞溫斯頓New York系列Graffiti鑽石耳環，將品牌首字母縮寫的H、W轉化為具辨識度的符碼，同時H與W也帶來丈夫（Husband）與太太（Wife）的甜蜜聯想，可成為情侶珠寶。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓New York系列Graffiti鑽石耳環，將品牌首字母縮寫的H、W轉化為具辨識度的符碼，同時H與W也帶來丈夫（Husband）與太太（Wife）的甜蜜聯想，可成為情侶珠寶。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓New York系列Graffiti藍寶石與鑽石耳環，鉑金，共鑲嵌24顆圓形明亮式切工藍寶石、20顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓New York系列Graffiti藍寶石與鑽石耳環，鉑金，共鑲嵌24顆圓形明亮式切工藍寶石、20顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓印記Emerald系列Graffiti腕表粉色款，18K白金、時間顯示、白色珍珠母貝漆面面盤、共鑲嵌67顆圓形明亮式切工鑽石、粉色漆皮小牛皮，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列Graffiti腕表粉色款，18K白金、時間顯示、白色珍珠母貝漆面面盤、共鑲嵌67顆圓形明亮式切工鑽石、粉色漆皮小牛皮，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓New York系列Graffiti粉色藍寶石、藍寶石與鑽石項鍊，鉑金，共鑲嵌9顆圓形明亮式切工粉色藍寶石、11顆圓形明亮式切工藍寶石與24顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓New York系列Graffiti粉色藍寶石、藍寶石與鑽石項鍊，鉑金，共鑲嵌9顆圓形明亮式切工粉色藍寶石、11顆圓形明亮式切工藍寶石與24顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

全新海瑞溫斯頓印記Emerald系列Graffiti腕表共有粉紅、藍色兩種款式，透過色彩與寶石鑲嵌傳遞閃耀的美式街頭風格。圖／Harry Winston提供
全新海瑞溫斯頓印記Emerald系列Graffiti腕表共有粉紅、藍色兩種款式，透過色彩與寶石鑲嵌傳遞閃耀的美式街頭風格。圖／Harry Winston提供

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