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一起寫吧？萬寶龍Montblanc發表全球Let's Write競賽重探手寫靈感原點
數位通訊高度普及的當下，萬寶龍（Montblanc）發表全球「Let's Write」競賽，號召大眾回歸手寫文化。自1906年革新書寫工具以來，品牌持續將筆跡視為個人特質與情緒的展延，本次活動希望透過真實筆觸，重新探討手寫在當代社會中的獨特親密感，更帶領人們在一往無前的數位浪潮下、重拾文字溫度。
本次競賽自即日起開放至2026年11月15日止，消費者可前往萬寶龍（Montblanc）全球指定直營專門店免費參加，參加者需於官方參賽卡填寫指定字樣，評審標準不以字體美觀為限，而側重原創性、個人風格與情感感染力；萬寶龍最終選出的20位優勝者作品，將於2027年發表在品牌全球的宣傳企劃與各種傳播媒體中，展現素人和個體個性的多元面貌。
從萬寶龍位於漢堡MONTBLANC HAUS展館自2022對外正式公開以來，品牌長期推動全球教育計畫，並以「Inspire Writing」為主張，讓每一次的落筆、揮毫、塗鴉都帶來心靈的啟迪或成長。正因為筆跡將記錄下線條走勢與書寫節奏，是無法被演算法複製的個人印記，本次競賽更是對自我表達的深度提問，鼓勵每個人在紙張與字裡行間，留下屬於自己的時代註記。
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