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運動風領域展開！Miu Miu 2027春夏聯名New Balance、Wrangler
雖定位為時尚品牌，但Miu Miu的整體風格包含了年輕、反叛、奇趣，與傳統時尚品牌所代表的優雅、華麗、奢侈等價值觀大異其趣，且正因如此反更受歡迎。Miu Miu 2027春夏時裝周期間品牌再度以Here and Now為主題祭出74套豐富多變造型，並同時發表分別與New Balance、丹寧品牌Wrangler的合作，持續擴大在新世代與運動品牌範疇的影響力。
本季焦點落在兩大重量級聯名新作，鞋履部分五度與New Balance合作，重塑1990年代末僅重150公克的RC150競速鞋，鞋款採柔韌機能網眼、UltraLight鞋底、外露式鞋帶環與對比色鋸齒刺繡；服裝則首度聯手Wrangler，挑選20世紀末古著Cowboy Cut窄管牛仔褲進行解構，注入手工交叉綁帶細節，展現Miu Miu女孩（子）的懷舊與不羈。
服裝設計主軸則建立在Miu Miu一以貫之的解構思緒與Upcycled永續理念。本季Miu Miu將運動機能針織轉化為短版上衣進行層疊穿著，絲質蝴蝶結並獨立點綴在裸露肌膚之上。蠟質覆膜麂皮呈現了自然龜裂與磨損感，晚裝薄紗則結合金屬元素與永久定型壓皺工藝，將精裁西裝與運動服的界線模糊化，傳遞出桀驁不遜的新獨立主張。
重點單品則像是Wrangler窄管牛仔褲，以及經壓褶處理的晚裝緞面洋裝與襯衫式洋裝。全系列透過幾何印花、刺繡轉移與異材質拼接等細節，將日常單品提升至新層次，展現Miu Miu兼具實穿與前衛美的高辨識設計脈絡。
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