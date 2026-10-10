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運動風領域展開！Miu Miu 2027春夏聯名New Balance、Wrangler

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
第70套的造型將超短版運動長袖上衣外搭以水晶刺繡運動上衣、抽繩海灘褲，成為一次運動風格的破圈混搭。圖／Miu Miu提供
第70套的造型將超短版運動長袖上衣外搭以水晶刺繡運動上衣、抽繩海灘褲，成為一次運動風格的破圈混搭。圖／Miu Miu提供

雖定位為時尚品牌，但Miu Miu的整體風格包含了年輕、反叛、奇趣，與傳統時尚品牌所代表的優雅、華麗、奢侈等價值觀大異其趣，且正因如此反更受歡迎。Miu Miu 2027春夏時裝周期間品牌再度以Here and Now為主題祭出74套豐富多變造型，並同時發表分別與New Balance、丹寧品牌Wrangler的合作，持續擴大在新世代與運動品牌範疇的影響力。

本季焦點落在兩大重量級聯名新作，鞋履部分五度與New Balance合作，重塑1990年代末僅重150公克的RC150競速鞋，鞋款採柔韌機能網眼、UltraLight鞋底、外露式鞋帶環與對比色鋸齒刺繡；服裝則首度聯手Wrangler，挑選20世紀末古著Cowboy Cut窄管牛仔褲進行解構，注入手工交叉綁帶細節，展現Miu Miu女孩（子）的懷舊與不羈。

服裝設計主軸則建立在Miu Miu一以貫之的解構思緒與Upcycled永續理念。本季Miu Miu將運動機能針織轉化為短版上衣進行層疊穿著，絲質蝴蝶結並獨立點綴在裸露肌膚之上。蠟質覆膜麂皮呈現了自然龜裂與磨損感，晚裝薄紗則結合金屬元素與永久定型壓皺工藝，將精裁西裝與運動服的界線模糊化，傳遞出桀驁不遜的新獨立主張。

重點單品則像是Wrangler窄管牛仔褲，以及經壓褶處理的晚裝緞面洋裝與襯衫式洋裝。全系列透過幾何印花、刺繡轉移與異材質拼接等細節，將日常單品提升至新層次，展現Miu Miu兼具實穿與前衛美的高辨識設計脈絡。

品牌好友韓星Minnie出席了Miu Miu 2027春夏大秀。圖／Miu Miu提供
品牌好友韓星Minnie出席了Miu Miu 2027春夏大秀。圖／Miu Miu提供

模仿蟒蛇皮革的圖案搭配上黃色黑點變形領巾，呈現一種危險、迷惑的Miu Miu女性風格。圖／Miu Miu提供
模仿蟒蛇皮革的圖案搭配上黃色黑點變形領巾，呈現一種危險、迷惑的Miu Miu女性風格。圖／Miu Miu提供

泰星Becky（Rebecca Patricia Armstrong）日前首出席了Miu Miu 2027春夏大秀，展現學院風甜美。圖／Miu Miu提供
泰星Becky（Rebecca Patricia Armstrong）日前首出席了Miu Miu 2027春夏大秀，展現學院風甜美。圖／Miu Miu提供

2027春夏Miu Miu以Here and Now為主題，發表合計74套造型，將未來與過去的風格念想都收攏在當下。圖／Miu Miu提供
2027春夏Miu Miu以Here and Now為主題，發表合計74套造型，將未來與過去的風格念想都收攏在當下。圖／Miu Miu提供

具有交叉綁帶的Wrangler牛仔褲搭配上懷舊風格的格紋西裝，呈現Miu Miu特異獨行的解構重組經典設計手法。圖／Miu Miu提供
具有交叉綁帶的Wrangler牛仔褲搭配上懷舊風格的格紋西裝，呈現Miu Miu特異獨行的解構重組經典設計手法。圖／Miu Miu提供

Miu Miu本季再度與New Balance聯名，發表新款拼接高彩的異材質RC150競速鞋。圖／Miu Miu提供
Miu Miu本季再度與New Balance聯名，發表新款拼接高彩的異材質RC150競速鞋。圖／Miu Miu提供

三釦式格紋西裝與收繩格紋百褶裙、露腰上衣的碰撞，像是從奶奶衣櫃裡挖寶、另有一番新鮮風味。圖／Miu Miu提供
三釦式格紋西裝與收繩格紋百褶裙、露腰上衣的碰撞，像是從奶奶衣櫃裡挖寶、另有一番新鮮風味。圖／Miu Miu提供

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