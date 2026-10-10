運動風領域展開！Miu Miu 2027春夏聯名New Balance、Wrangler

雖定位為時尚品牌，但Miu Miu的整體風格包含了年輕、反叛、奇趣，與傳統時尚品牌所代表的優雅、華麗、奢侈等價值觀大異其趣，且正因如此反更受歡迎。Miu Miu 2027春夏時裝周期間品牌再度以Here and Now為主題祭出74套豐富多變造型，並同時發表分別與New Balance、丹寧品牌Wrangler的合作，持續擴大在新世代與運動品牌範疇的影響力。

本季焦點落在兩大重量級聯名新作，鞋履部分五度與New Balance合作，重塑1990年代末僅重150公克的RC150競速鞋，鞋款採柔韌機能網眼、UltraLight鞋底、外露式鞋帶環與對比色鋸齒刺繡；服裝則首度聯手Wrangler，挑選20世紀末古著Cowboy Cut窄管牛仔褲進行解構，注入手工交叉綁帶細節，展現Miu Miu女孩（子）的懷舊與不羈。

服裝設計主軸則建立在Miu Miu一以貫之的解構思緒與Upcycled永續理念。本季Miu Miu將運動機能針織轉化為短版上衣進行層疊穿著，絲質蝴蝶結並獨立點綴在裸露肌膚之上。蠟質覆膜麂皮呈現了自然龜裂與磨損感，晚裝薄紗則結合金屬元素與永久定型壓皺工藝，將精裁西裝與運動服的界線模糊化，傳遞出桀驁不遜的新獨立主張。

重點單品則像是Wrangler窄管牛仔褲，以及經壓褶處理的晚裝緞面洋裝與襯衫式洋裝。全系列透過幾何印花、刺繡轉移與異材質拼接等細節，將日常單品提升至新層次，展現Miu Miu兼具實穿與前衛美的高辨識設計脈絡。

品牌好友韓星Minnie出席了Miu Miu 2027春夏大秀。圖／Miu Miu提供

模仿蟒蛇皮革的圖案搭配上黃色黑點變形領巾，呈現一種危險、迷惑的Miu Miu女性風格。圖／Miu Miu提供

泰星Becky（Rebecca Patricia Armstrong）日前首出席了Miu Miu 2027春夏大秀，展現學院風甜美。圖／Miu Miu提供

2027春夏Miu Miu以Here and Now為主題，發表合計74套造型，將未來與過去的風格念想都收攏在當下。圖／Miu Miu提供

具有交叉綁帶的Wrangler牛仔褲搭配上懷舊風格的格紋西裝，呈現Miu Miu特異獨行的解構重組經典設計手法。圖／Miu Miu提供

Miu Miu本季再度與New Balance聯名，發表新款拼接高彩的異材質RC150競速鞋。圖／Miu Miu提供