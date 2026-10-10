台北君悅凱菲屋馬來美食節回歸！榴槤冰淇淋必吃 還能抽吉隆坡住宿

台北君悅酒店凱菲屋第四度攜手馬來西亞友誼及貿易中心，即日起至11月8日推出「馬來風華・經典薈萃」美食節，由執行總主廚陳萬欽領軍，端出逾20道馬來西亞經典料理。活動期間到凱菲屋用餐，還有機會抽中吉隆坡柏悅酒店等馬來西亞酒店雙人兩晚住宿，以及台北君悅館內餐飲好禮。

自幼在馬來西亞成長的新加坡籍主廚陳萬欽，這次將熟悉的大馬飲食文化帶進凱菲屋，透過香料、椰奶與辛香醬料，呈現馬來西亞多元的飲食特色。

經典料理中，肉骨茶以當歸、桂皮、丁香等香料搭配雞湯熬煮約3小時，再加入豬肋排與帶皮蒜頭燉煮，湯頭醇厚甘香，搭配油泡豆腐、炸油條及甜醬油辣椒，呈現濃郁風味；椰漿飯則以香茅、香蘭與椰奶蒸煮米飯，搭配小魚乾、炒花生、黃瓜及參峇辣椒醬，交織椰香與辛辣滋味。

另一道主廚推薦的仁當牛肉，以薑蔥、茴香、孜然、荳蔻、檸檬葉等多種香料炒製，再加入椰奶慢煮牛腱至收汁入味；大馬街頭常見的雞肉沙嗲則搭配黃瓜、紅洋蔥與花生醬，展現鹹香與堅果氣息。喜愛濃郁口味的饕客，也可品嘗以紅咖哩、蝦米、香茅、椰奶及檸檬葉熬製的馬來西亞咖哩麵，佐以油麵、雞肉、魚丸等配料，再添金桔提味。

甜點區首度推出的貓山王榴槤冰淇淋紅豆刨冰。飲品則有國民飲料冰美祿，還能自由搭配美祿粉或冰淇淋，變化出當地流行的「美祿恐龍」與「美祿哥吉拉」喝法。

除了美食，活動期間凡預訂凱菲屋午餐或晚餐，即可參加抽獎，酒店將於11月11日抽出得主。獎項包括吉隆坡柏悅酒店、吉隆坡君悅酒店、吉隆坡市中心凱悅尚萃酒店及哥打京那巴魯凱悅尚萃酒店雙人兩晚含早餐住宿券，另有台北君悅旗下漂亮廣式海鮮餐廳、茶苑、凱菲屋、彩日本料理及寶艾西餐廳等餐飲好禮。馬來西亞籍賓客出示護照或相關證明，用餐另享85折優惠。

相關資訊可洽：02-2720-1230。

馬來西亞國民美食「椰漿飯」，椰香四溢。圖／台北君悅酒店提供

凱菲屋大馬美饌好評回歸，集結逾20道經典美饌。圖／台北君悅酒店提供