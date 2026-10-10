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紐約台菜主廚史官新書 全球11地上市！75道食譜挑戰「正宗台灣味」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
書中也有台菜食譜。圖/Taiwanese？提供
書中也有台菜食譜。圖/Taiwanese？提供

紐約台菜代表餐廳886共同創辦人暨主廚史官Eric Sze，將台菜的混血身世寫進新書《Taiwanese？》，以75道食譜挑戰「什麼才是正宗台灣味？」新書已於全球11個市場發行，美國預購期間首刷即銷售一空，出版社加印二刷，台灣英文精裝版將於10月15日上市。

從滷肉飯、蚵仔煎到融合異國食材的創意料理，史官以「正宗地不道地」（Authentically Inauthentic）為核心，重新探討台菜如何在移民、歷史與不同文化交會下，不斷演化出新的樣貌。

《Taiwanese？》是史官首部著作，英文全名為《Taiwanese？: A Rambling Reflection on the Recipes, Cultures, and People Defining this Island》，全書304頁，由史官與前《Bon Appétit》餐廳編輯Elyse Inamine共同撰寫，攝影由兩度入圍詹姆斯・比爾德獎的Alex Lau操刀。除了75道食譜，也收錄台菜與食材專題，以及史官親選的台灣美食指南，從個人餐飲經驗出發，梳理台灣飲食文化的多元來源。

●從紐約東村起家　886掀起台菜新浪潮

史官與夥伴Andy Chuang於2018年在紐約曼哈頓東村創立886，以台灣國際電話區碼為名，將台式熱炒、宵夜與酒場文化帶進紐約餐飲圈。餐廳開幕當年即獲《The New Yorker》專題報導，後續也獲美國餐飲媒體《Eater》選為紐約最佳台菜餐廳、《Time Out》選為東村最佳餐廳，成為當地台菜新浪潮的代表之一。

今年8月底，886結束實體店面營業，轉型為品牌IP，將餐飲經驗延伸至不同形式。史官另一家餐廳文文Wenwen，則於2022年在布魯克林綠點開幕，以工序繁複的家族私房菜呈現不同於886熱炒酒場的台灣味，開幕同年獲《紐約時報》餐飲評論家二星「Critic's Pick」評價，並於2022年至2026年連續入選米其林指南。今年10月起，文文也與中華航空合作推出機上創意台菜。

●滷肉飯、蚵仔麵線入列　台菜不只有傳統版本

新書從滷肉飯、蚵仔煎、鹽酥雞等經典料理出發，也記錄史官在紐約餐廳廚房的創意實驗。例如將台灣麥當勞炸雞堡升級為餐廳版本，或以「Sausage Party香腸派對」為名重新演繹大腸包小腸。書中〈OH AH MEE SWA〉則結合日本柴魚、放山豬豬腳與美國肯塔基州煙燻培根，重新詮釋舅舅生前最愛的蚵仔麵線。

史官對台灣味的理解，是它從來不是單一文化的純粹產物。移民、歷史、外來政權、食材取得與市場口味，共同形塑今日熟悉的台菜；當料理進入紐約，面對不同食材、客群與成本結構，改變做法不必然代表背離傳統，也可能是台菜延續生命力的方式。書名最後的問號，正是對「正宗」提出的疑問：台灣味不必只有一種標準答案。

《Taiwanese？》已於台灣、美國、日本、新加坡、加拿大、英國、法國、德國、西班牙、澳洲及紐西蘭等11個市場發行。台灣英文精裝版定價1,540元，10月15日起於誠品書店、moom Bookshop、書林書店、Bookman、廟東食肆等實體通路，以及誠品線上、博客來販售，電子書也將於Amazon Kindle上架。

台菜食譜書《Taiwanese？》，由紐約886台味叛逆分子史官Eric Sze，探討不正宗台灣風味。圖為886店面照。圖/Taiwanese？提供
台菜食譜書《Taiwanese？》，由紐約886台味叛逆分子史官Eric Sze，探討不正宗台灣風味。圖為886店面照。圖/Taiwanese？提供

台菜食譜書《Taiwanese？》全球熱賣。圖為文文Wenwen店面照。圖/Taiwanese？提供
台菜食譜書《Taiwanese？》全球熱賣。圖為文文Wenwen店面照。圖/Taiwanese？提供

書中探討台灣美食。圖/Taiwanese？提供
書中探討台灣美食。圖/Taiwanese？提供

台灣味 食譜 紐約

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