桃機必吃台味地圖！2026桃園機場美食前10名 珍珠奶茶竟只排第三

桃園機場不只是出國、回國的交通樞紐，也是旅客品嚐台灣美食的重要場景。對準備出國的旅客來說，可以在登機前吃一碗牛肉麵、來杯珍珠奶茶，或買份炸雞帶進候機區；剛抵達的外籍遊客也能在抵達機場後，搶先認識台灣經典小吃。

究竟哪些在地美味最受到網友關注？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網路討論度最高的十大桃園機場台灣經典美食類型，並同步整理指標性品牌與熱門櫃位懶人包，帶你一次掌握桃機必吃的台味地圖！

No.1 炸雞、鹹酥雞

網友提供

金黃酥脆、香氣四溢的炸雞與鹹酥雞，可說是令人難以抗拒的療癒美食！一口咬下瞬間爆汁，獨特的胡椒香氣瀰漫，榮登台灣人最念念不忘的機場好滋味，也讓世界各地的旅客為之著迷。想在登機前快速吃點東西，炸雞類餐點也相對方便。

機場指標性品牌：

繼光香香雞（T2-C3登機門） ：台式炸雞的代表。招牌香香炸雞嚴選獨門香料醃製，外皮酥脆、肉質鮮嫩，撒上靈魂椒鹽香氣四溢，是登機前必帶的經典滋味。

網友提到：「要出國了，忍不住還是要點一份來吃」、「桃園機場專櫃是我印象中吃到最好吃的一間香香雞耶，香香炸雞有入味，阿根廷魷魚酥脆好吃，金萱烏龍解膩還不錯」。



頂呱呱（T1-南 B9登機門） ：台灣本土速食開山祖師，主打皮薄香脆的台式炸雞，有著最懷舊的在地台味。

麥當勞（T2-4F出發區）：出國前想來點熟悉的速食，台灣麥當勞獨賣的「麥脆鷄腿」以廣受喜愛的金黃酥脆感與多汁肉質，成為許多旅人在機場快速解決一餐的熱門首選。

No.2 牛肉麵

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說到最能代表台灣的精緻麵食，牛肉麵絕對名列前茅。香醇濃郁的紅燒或清燉湯頭，搭配燉煮入味的厚切牛肉與Q彈麵條，一口湯、一口肉，充實滿足感直達心坎裡。

對於即將遠行的國人而言，這碗麵裝載著家的溫暖；對外籍旅客來說，則是體驗台灣飲食文化的首選之一。網友分享：「能在轉機時吃到著名的牛肉麵真是太棒了」、「湯底濃郁鮮美，牛肉也超好吃，厚實又嫩滑、入口即化」、「價錢跟食物最符合的機場餐點，每次出國必吃」。

機場指標性品牌：

老董牛肉麵（T1-北 A4登機門） ：台北牛肉麵節的獲獎常勝軍，以慢火細燉的濃郁湯頭與極致軟嫩的牛肉塊聞名，精準滿足挑剔的味蕾。

林東芳牛肉麵（T2-4F出發區） ：台北米其林必比登推薦名店，將獨門中藥材熬製的濃郁湯頭與特製辣牛油完美結合，在桃機就能品嚐到深受老饕喜愛的風味。

烙張清真牛肉麵（T2-C3登機門） ：主打嚴選品質與清真認證，清燉湯頭甘甜不膩、牛肋條軟嫩多汁。先前韓國人氣女團aespa隊長Karina來台時，在社交平台上曬出超大碗牛肉麵照，引爆廣大粉絲熱烈討論與踩點風潮！

hómee KITCHEN 好饗廚房（T1-南 B5登機門／T1-北 A5登機門／T2-4F出發區）：專為機場旅客打造的熱門餐飲空間，其精心燉煮的牛肉麵湯頭濃郁、牛肉軟嫩大塊，是旅客登機前迅速享用熱騰騰台味的經典選擇。

No.3 珍珠奶茶

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作為紅遍全球的「台灣之光」，珍珠奶茶濃郁茶香與醇厚奶香，搭配嚼勁十足、香甜Q彈的黑糖珍珠，無論是外國旅客或台灣人，上飛機前都想再喝上一杯，成為離境前不可少的台灣味。

機場指標性品牌：

翰林茶棧（T2-4F出發區） ：以嚴選優質茶葉與獨門黑白珍珠著稱，茶香回甘、珍珠Q彈有勁，是體驗正宗台式手搖茶飲的最佳選擇。

網友提到：「飲料好喝，餐點也不錯吃」、「坐上飛機後，會想念這麼好喝的珍珠奶茶」、「登機前我買了一杯珍珠奶茶帶走，味道真好喝」。



龜記茗品（T1-南 B4登機門） ：以古早味與優質茶底爆紅的後起之秀，招牌紅烏鮮乳與各式果茶香氣撲鼻，搭配軟Q珍珠，帶來豐富又有層次的清爽風味。

Yo-Kai智能手搖機（T1-南 B1登機門／T1-北 A7登機門／T2-C10登機門）：引進創新科技的自動化智能手搖茶飲，打破時間與人力限制，讓旅客即使在半夜都能享受到比例精準、快速現做的美味珍珠奶茶。

No.4 滷肉飯、肉燥飯

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滷肉飯是台灣經典庶民美食。切得細緻的豬肉丁，經過特製滷汁長時間慢火熬燉，呈現出膠質滿溢的黑金色澤，淋在香噴噴的白米飯上，入口即化、鹹香帶甜，簡單卻具辨識度。近年桃園機場也陸續引進知名台灣小吃品牌，讓旅客不用進市區，也能吃到熟悉的台味。

機場指標性品牌：

小王煮瓜（T2-C3登機門） ：榮獲米其林必比登推薦的華西街夜市傳奇名店！

網友推薦提到：「能在飛出國前一飽家鄉美食很幸福」、「黑金滷肉飯搭配香菇、再喝上一碗甜甜的肉羹湯」。小王煮瓜以招牌「黑金滷肉飯」響徹饕客圈，特製老滷汁香氣濃郁、膠質豐富卻不顯油膩，在桃園機場就能輕鬆享用最頂級的夜市小吃。



阿城鵝肉（T2-C3登機門）：同樣是米其林必比登加持的排隊餐廳，店家獨門研發的「鵝滷飯」將香醇鵝油融入傳統滷肉，讓經典小吃的層次感更上一層樓；過去想品嚐只能專程到店排隊，如今旅客來到機場，也能在出發前輕鬆吃到這家人氣餐廳。

No.5 台式雞湯

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台灣人餐桌上少不了一碗熱湯！除了麵食、飯類，台式燉湯也是不少旅客在機場會選擇的熱食。以雞肉、蔬菜及藥膳等食材熬煮的湯品，搭配主食或小菜，就能組成完整的一餐。

機場指標性品牌：

雙月食品社（T2-4F出發區）：連續多年榮獲米其林必比登推薦的台式養生燉湯第一品牌！各式鮮甜雞湯搭配扎實飽滿的雞肉，是離台前犒賞自己、滋補身心的最佳首選。

網友表示：「在機場居然還能吃到雙月，雞湯還是好好喝，套餐吃超飽」、「雞湯鮮美無比，清爽暖胃，麵條也美味可口，調味恰到好處」。

No.6 台式麵食

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除了牛肉麵，乾拌麵、麻醬麵、湯麵等台式麵食也能在桃園機場找到。不管是清香撲鼻的乾拌麵、古早味麻醬麵，或者溫暖醇厚的湯麵，每道都有忠實愛好者；台式麵食更展現了台灣庶民飲食的魅力，是讓人一口接一口的家常好滋味。

機場指標性品牌：

hómee KITCHEN 好饗廚房（T1-南 B5登機門／T1-北 A5登機門／T2-4F出發區） ：提供各式經典乾拌麵、牛肉麵與家常湯麵，甚至還能吃到大腸麵線！出餐迅速且品質穩定，是搭機前享用道地麵食的便利溫馨空間。

網友提到：「麵線意外的好吃」、「我非常喜歡素麵，熱呼呼的，味道鮮美」、「由於是在機場內，並沒有抱太大的期望，但它的美味程度卻讓我感到驚喜」。



雙月食品社（T2-4F出發區）：雙月爆紅的鎮店明星「愛恨椒芝麵」，將香濃芝麻醬與麻香帶勁的花椒完美交融，搭配特製Q彈麵條，香氣撲鼻且麻而不辣！

No.7 米糕、油飯

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糯米類料理在台灣飲食文化相當常見，經常出現在傳統慶典、辦桌桌席與街邊小吃攤，承載滿滿的在地人情味與懷舊記憶。尤其將糯米與紅蔥頭、香菇、肉絲及蝦米一同拌炒蒸熟，讓米粒吸飽食材鹹香與古早味油脂的米糕或油飯，都讓人忍不住口水直流。

機場指標性品牌：

頂呱呱（T1-南 B9登機門）：將傳統台式油飯巧妙創新的美味代表！獨家明星商品「呱呱包」用香噴噴的糯米飯加入香菇、豬肉及獨門配方，包入金黃酥脆的雞皮中炸至香氣爆棚，成功征服許多饕客的胃。

網友稱讚：「呱呱包不管到哪裡都好吃」、「機場內有頂呱呱真的很不錯」、「離開台灣前的最後一刻還能感受到溫暖」。

No.8 車輪餅、雞蛋糕

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漫步在台灣街頭，總能聞到陣陣濃郁的奶香與蛋香，這正是車輪餅與雞蛋糕的魅力所在。外皮烤至微酥，內餡包裹著香甜紅豆或牽絲起司，剛出爐時熱氣騰騰，是陪伴無數台灣人長大的經典下午茶點心。

機場指標性品牌：

馬祖新村（T2-C3登機門） ：以眷村懷舊風格爆紅的台式甜點品牌，烙印復古字樣的車輪餅餡料扎實，滿滿芋泥、紅豆或珍珠卡士達，是甜入心扉的童年回憶。

網友提到：「奶油香味很濃郁，花生是有顆粒的，有創新，甜度也能選擇」、「亞洲胃還沒準備好要離家一個月，先來一顆花生」、「超級好吃的鹽味奶油車輪餅，來台灣一定要吃」。



山海豆花（T2-4F出發區）：特別跨界攜手人氣雞蛋糕品牌「紅玉滿」，在機場櫃位推出現點現做的特色台式雞蛋糕！純粹的蛋香與奶香交織出外酥內軟的絕妙口感，造型討喜且香氣撲鼻。

No.9 豆花

作為台灣極具代表性的傳統甜品，豆花憑藉其滑嫩細緻的口感征服無數人的心。黃豆清香搭配慢火熬煮的古早味黑糖水，還有Q彈粉圓、綿密花生或芋圓，不論是冰涼消暑、熱食溫潤，四季都能給予心靈療癒。

機場指標性品牌：

山海豆花（T2-4F出發區） ：傳承傳統手作工法，製作出如絹絲般綿密順滑的豆花，搭配特製糖水與嚴選在地配料，口感清甜不膩。

小南門（T2-4F出發區）：台灣家喻戶曉的傳統甜品老字號，以古早味手法沖製出綿密滑嫩的豆花，搭配慢火熬煮至軟爛綿密的花生、Q彈粉圓與香甜黑糖水。

No.10 湯包、小籠包

皮薄如紙、內餡鮮美多汁的小籠包與湯包，是許多外籍觀光客來台指定的必吃美食。咬開外皮後先喝湯、再搭配薑絲與醬料，是常見的品嚐方式，鮮甜口感令人難以忘懷。

機場指標性品牌：

小南門（T2-4F出發區）：除了享譽盛名的傳統豆花外，櫃位亦同步提供皮薄餡豐、湯汁濃郁的道地湯包與蒸餃，還有多樣化的台式餐點，一次滿足享用鹹食主餐與甜點豆花的雙重享受。

同場加映！機場熱門新餐廳與備受期待的台味之光

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除了上述十大熱門聲量類別外，桃園機場還隱藏著多家備受旅客喜愛的餐廳，以及網路上討論度極高的爆紅美食：

瑞記海南雞飯（T2-4F出發區） ：今年8月全新開幕，雞肉肉質軟嫩多汁、搭配多款特製沾醬，帶來極致道地的東南亞風味，是桃園機場內極具人氣的精緻異國選擇。

hómee RICE（T1-南 B4登機門）：前陣子有網友在社群上發起「希望桃園機場賣飯糰」的貼文，引發熱烈討論！位於一航廈的hómee RICE便是主打經典家鄉味米食的熱門櫃位，現場販售餡料滿滿的台式飯糰，成功滿足廣大網友的願望。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月7日至2026年9月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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