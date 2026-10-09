IKEA ALPTALL系列登場！「帕拉斯貓、小貓熊、長耳跳鼠」化身可愛玩伴

IKEA又有可愛新成員報到！IKEA推出全新ALPTALL系列，第三度攜手瑞典野生動物保育中心Nordens Ark，以喜馬拉雅山多樣生態為靈感，這裡雖然擁有豐富多元的生態，卻也有不少野生動物正面臨棲地喪失、氣候變遷等生存威脅，IKEA希望透過ALPTALL系列讓更多人認識這些珍貴物種與牠們的自然棲地。從茂密森林、冰冷沙漠到高聳雪峰，將棲息其中、各具特色的野生動物化身為可愛玩伴，包括毛茸茸且有張厭世臉的帕拉斯貓、小貓熊、體型嬌小的長耳跳鼠、駱駝、亞洲黑熊寶寶和孟加拉虎等。

IKEA ALPTALL系列填充玩具的布料與填充物皆使用100%再生聚酯纖維，觸感柔軟又耐玩，並通過多項安全測試；另推出爪印地毯、花朵靠枕、自然系寢織品，為房間增添活潑的自然氛圍，還有兒童益智繪本、8公尺著色紙捲、壁貼與收納小物，讓兒童能透過閱讀、塗鴉與佈置認識動物與生態，開啟趣味十足的親子探索旅程。

首推「ALPTALL帕拉斯貓填充玩具」，真實的帕拉斯貓有著短腿、扁平臉與幾乎看不見脖子的圓滾滾身型，最讓人印象深刻的就是牠的招牌「厭世臉」。為了讓表情看起來真實但不過於兇狠，設計團隊經過反覆嘗試，才捕捉到牠充滿個性的神情。

「ALPTALL小貓熊填充玩具」以橘紅毛色與條紋尾巴呈現討喜樣貌，「ALPTALL迷你小貓熊填充玩具」更還原舉起雙手的可愛模樣。系列中還有小巧可愛的「ALPTALL長耳跳鼠填充玩具」，本尊雖然體型嬌小，卻能一躍最高3公尺；沙漠地區的代表「ALPTALL雙峰駱駝填充玩具」，還有胸前有新月形白色毛紋、又被稱為「月熊」的「ALPTALL亞洲黑熊寶寶填充玩具」，以及擅長游泳與偽裝的「ALPTALL孟加拉虎填充玩具」等，都化身讓人想抱緊處理的可愛玩伴。

除了野生動物化身可愛玩偶，ALPTALL系列也將喜馬拉雅山豐富的動植物與多變地貌延伸到各式家飾品上。「ALPTALL爪印圖案地毯」以一路延伸的足跡增添趣味，彷彿剛有動物從房間經過；粉紅色的「ALPTALL靠枕」把花朵變成立體造型，為空間增添繽紛又吸睛的自然點綴。「ALPTALL椅凳布套」以藍色搭配繁花圖案，輕鬆一套就替椅凳換上不同的風格。就連床鋪也藏著山林的動植物，「ALPTALL被套附枕頭套」以藍色調為基底，孟加拉虎、小貓熊與喜馬拉雅藍罌粟悄悄藏身其中。

ALPTALL系列也推出多款適合親子一起使用的互動小物，讓兒童從閱讀、塗鴉、佈置到收納，在日常中延伸對動物與自然的認識。「ALPTALL收納袋」以粉紅色小貓熊圖案點綴，53公升大容量可收納玩偶、畫具或日常小物；「ALPTALL收納盒」以喜馬拉雅山景為設計，適合放在房間或遊戲角落，讓零散物品重新歸位。「ALPTALL著色紙捲」長達8公尺，可以和孩子盡情塗鴉、接力創作；「ALPTALL兒童益智繪本」讓孩子可以透過閱讀和塗鴉認識喜馬拉雅的自然生態；「ALPTALL自黏壁貼3件組」集結喜馬拉雅動植物圖案，貼上牆面就能為空間增添自然氛圍。

IKEA第三度攜手瑞典野生動物保育中心Nordens Ark，以喜馬拉雅山多樣生態為靈感推出全新ALPTALL系列。圖／IKEA提供

「ALPTALL帕拉斯貓填充玩具」有著短腿、扁平臉與幾乎看不見脖子的圓滾滾身型，最讓人印象深刻的就是牠的招牌「厭世臉」。圖／IKEA提供

「ALPTALL亞洲黑熊寶寶填充玩具」，胸前有新月形白色毛紋，因此又被稱為「月熊」。圖／IKEA提供

小巧可愛的「ALPTALL長耳跳鼠填充玩具」，本尊雖然體型嬌小，卻能一躍最高3公尺。圖／IKEA提供