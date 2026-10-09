快訊

「強化自我防衛不是為了挑釁」 賴總統明國慶演說聚焦三大要素

李四川授旗舞台突凹陷…萬里競總現場一度緊張 主持人喊：壓倒性勝利

中職／獅象季後挑戰賽G1先發出爐 21歲張士綸寫兄弟最年輕首棒紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

185輛稀有車款齊聚新港骨董車賽 朗格以頂級時計 四度致敬汽車工藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
朗格（A. Lange & Söhne）第四度共襄盛舉參加了Audrain Newport骨董車大賽，已於日前圓滿落幕。圖／朗格提供
朗格（A. Lange & Söhne）第四度共襄盛舉參加了Audrain Newport骨董車大賽，已於日前圓滿落幕。圖／朗格提供

2026年Audrain Newport骨董車大賽於美國羅德島州Fort Adams盛大落幕，本屆以185輛參展規模創下歷史新高。身為高級製表代表，德國品牌朗格（A. Lange & Söhne）第四度共襄盛舉。賽事最高榮譽「Vanderbilt Cup」最終由1938年Delahaye 165 Cabriolet奪得，並由朗格執行長Wilhelm Schmid親自頒獎，呈獻頂級機械與經典工藝交會的璀璨時刻。

對朗格而言，計時腕表早已超越速度本身，是對工藝的追求。品牌於現場特別打造展覽空間，完整回顧1999年以來發表的13款複雜計時傑作。賓客可一睹經典Datograph和Triple Split三重追針計時碼表的精妙，進而感受跨領域的機械熱情。

現場另一大焦點，為自德國格拉蘇蒂工廠遠道而來的朗格雕刻師示範了手工擺輪夾板雕刻工藝。這項自19世紀中葉傳承至今的薩克森傳統，展現細膩的手作溫度。品牌自1845年由創辦人費爾迪南多·阿道夫·朗格奠基，歷經1990年的復興，迄今研發出72款自製機芯，始終堅持延續德國高級製表傳統。

這場盛會除展現骨董車歷經數十年依舊迷人的工藝價值，更映射出德國高級製表對品質的追求，而從汽車線條到機芯零件，雙方皆透過工程師與工匠的堅持，成就超越載體本身的傳世之作。

朗格（A. Lange & Söhne）於現場特別打造展覽空間，完整回顧1999年以來發表的13款複雜計時傑作，包含像是Datograph和Triple Split三重追針計時碼表。圖／朗格提供
朗格（A. Lange & Söhne）於現場特別打造展覽空間，完整回顧1999年以來發表的13款複雜計時傑作，包含像是Datograph和Triple Split三重追針計時碼表。圖／朗格提供

朗格（A. Lange & Söhne）的雕刻師並現場示範了手工擺輪夾板的雕刻。圖／朗格提供
朗格（A. Lange & Söhne）的雕刻師並現場示範了手工擺輪夾板的雕刻。圖／朗格提供

時計與骨董車雖然用途不同、形體大小不同，但都是以機械構築而成，擁有相近的價值觀與樂趣。圖／朗格提供
時計與骨董車雖然用途不同、形體大小不同，但都是以機械構築而成，擁有相近的價值觀與樂趣。圖／朗格提供

工藝 羅德 德國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞伯樂「伯樂酩曲」三度進駐臺中爵士音樂節！巨型爵士雙鼓重磅登場，詮釋「越懂得，越值得」

第三屆L’Étape環法自行車挑戰賽寫下新里程 傳奇車手Peter Sagan與2700名車友騎進日月潭

日本輕薄小長夾 il modo AIR Premium 登台！法國百年皮革打造質感新作

阿根廷首辦中國車展 奇瑞、長安、廣汽等逾20品牌同場

相關新聞

185輛稀有車款齊聚新港骨董車賽 朗格以頂級時計 四度致敬汽車工藝

2026年Audrain Newport骨董車大賽於美國羅德島州Fort Adams盛大落幕，本屆以185輛參展規模創下歷史新高。身為高級製表代表，德國品牌朗格（A. Lange & Söhne）第四度共襄盛舉。賽事最高榮譽「Vanderbilt Cup」最終由1938年Delahaye 165 Cabriolet奪得，並由朗格執行長Wilhelm Schmid親自頒獎，呈獻頂級機械與經典工藝交會的璀璨時刻。

肖戰入鏡TOD'S 2026秋冬系列廣告 演繹米蘭的古典與簡約日常

TOD'S發布2026秋冬系列廣告，由品牌代言人肖戰擔綱主角。本季鏡頭跳脫了制式的伸展台，重新走入一方私人生活空間，將焦點回歸服裝構造、皮革選材與製衣工藝本身，也符合本季風格主軸：「空間為卷，匠心成章」。

三星名廚陳泰榮再添傳奇！掌舵加拿大溫哥華全聚德 喜迎米其林五連星

米其林三星名廚「早哥」陳泰榮再添傳奇！2026年8月甫宣布加入加拿大溫哥華中餐廳「全聚德北京烤鴨」（iDen & QuanJuDe Beijing Duck House），出任合夥人暨執行主廚總監後，餐廳隨即於10月6日公布的加拿大2026年版《米其林指南》中再度摘下一星，創下自2022年起的「五連星」紀錄。

全國電子屏東廣東店10/9開幕！限時指定電視滿額送Dyson、指定家電9折

全國電子持續深耕南台灣市場，全新「屏東廣東店」10月9日正式開幕，10月9日至10月13日推出為期5天的開幕慶期間，祭出指定電視、空調、冰箱及洗衣機9折優惠，購買指定電視滿額再送Dyson等人氣家電好禮，冰洗家電滿額加碼送3,000點會員點數，現場更規劃開幕滿額贈禮、尊榮抽獎及好康拍賣等活動。

「豐味苗栗」搶登陽明山 即日起竹子湖、小油坑兩處據點上架開賣

苗栗縣政府持續行銷「豐味苗栗」品牌，近日與陽明山嶼食咖啡合作，敲定以國慶連假為起點，在竹子湖、小油坑兩處據點完成「豐味苗栗」專區上架，首波推出藍莓爆薏仁、芋頭脆片、蘑菇濃湯乖乖、蜜香芋頭及梨玉露等5款商品，並以兩個月為市場測試期。

2026台灣設計展倒數 桃園市立美術館將與法國龐畢度合作開館

2026台灣設計展進入尾聲，11日將在桃園市立美術館舉行閉幕活動，廣受好評的大型光影藝術展演「城市之鏡」當天將結合現場弦樂演奏，呈現富有震撼力、難得一見的視聽饗宴，有興趣的民眾得把握機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。