185輛稀有車款齊聚新港骨董車賽 朗格以頂級時計 四度致敬汽車工藝

2026年Audrain Newport骨董車大賽於美國羅德島州Fort Adams盛大落幕，本屆以185輛參展規模創下歷史新高。身為高級製表代表，德國品牌朗格（A. Lange & Söhne）第四度共襄盛舉。賽事最高榮譽「Vanderbilt Cup」最終由1938年Delahaye 165 Cabriolet奪得，並由朗格執行長Wilhelm Schmid親自頒獎，呈獻頂級機械與經典工藝交會的璀璨時刻。

對朗格而言，計時腕表早已超越速度本身，是對工藝的追求。品牌於現場特別打造展覽空間，完整回顧1999年以來發表的13款複雜計時傑作。賓客可一睹經典Datograph和Triple Split三重追針計時碼表的精妙，進而感受跨領域的機械熱情。

現場另一大焦點，為自德國格拉蘇蒂工廠遠道而來的朗格雕刻師示範了手工擺輪夾板雕刻工藝。這項自19世紀中葉傳承至今的薩克森傳統，展現細膩的手作溫度。品牌自1845年由創辦人費爾迪南多·阿道夫·朗格奠基，歷經1990年的復興，迄今研發出72款自製機芯，始終堅持延續德國高級製表傳統。

這場盛會除展現骨董車歷經數十年依舊迷人的工藝價值，更映射出德國高級製表對品質的追求，而從汽車線條到機芯零件，雙方皆透過工程師與工匠的堅持，成就超越載體本身的傳世之作。

朗格（A. Lange & Söhne）於現場特別打造展覽空間，完整回顧1999年以來發表的13款複雜計時傑作，包含像是Datograph和Triple Split三重追針計時碼表。圖／朗格提供

朗格（A. Lange & Söhne）的雕刻師並現場示範了手工擺輪夾板的雕刻。圖／朗格提供