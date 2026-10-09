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肖戰入鏡TOD'S 2026秋冬系列廣告 演繹米蘭的古典與簡約日常
TOD'S發布2026秋冬系列廣告，由品牌代言人肖戰擔綱主角。本季鏡頭跳脫了制式的伸展台，重新走入一方私人生活空間，將焦點回歸服裝構造、皮革選材與製衣工藝本身，也符合本季風格主軸：「空間為卷，匠心成章」。
拍攝地點位於米蘭布雷拉區的一座歷史宅邸，該建築前身為1930年代印刷廠，經建築師Hannes Peer改造後，拆除逾50面隔牆因而形成貫通的白色螺旋樓梯與採光天井。肖戰身著米色針織衫與皮革外套，於赤陶地磚與光影之間或站或坐，透過身上的短版夾克、休閒長褲與休閒鞋的造型，展現俐落簡約風格。
TOD'S的2026秋冬系列以「空間與匠藝」為核心主題，服裝剪裁捨棄多餘裝飾、強調直向線條與服貼輪廓，色彩收斂於米色、大地色與黑色，並透過天然粒面小牛皮與軟質皮革，呈現面料本身的份量與硬挺度。
本季焦點單品包括Pashmy系列皮革夾克，主打柔軟手感與多層次穿搭，全新都市休閒鞋於後跟加入紅點標示，配置輕量化橡膠鞋底，薄底休閒鞋則延伸自1970年代豆豆鞋鞋底構造，另外經典T Timeless公事包與手提包則搭配了小巧的機器人造型吊飾，為硬朗線條賦予視覺變化、展現童趣玩心。
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