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三星名廚陳泰榮再添傳奇！掌舵加拿大溫哥華全聚德 喜迎米其林五連星

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
加拿大溫哥華中餐廳「全聚德北京烤鴨」（iDen & QuanJuDe Beijing Duck House）於加拿大2026年版《米其林指南》中再度摘下一星。圖／摘自陳泰榮FB
加拿大溫哥華中餐廳「全聚德北京烤鴨」（iDen & QuanJuDe Beijing Duck House）於加拿大2026年版《米其林指南》中再度摘下一星。圖／摘自陳泰榮FB

米其林三星名廚「早哥」陳泰榮再添傳奇！2026年8月甫宣布加入加拿大溫哥華中餐廳「全聚德北京烤鴨」（iDen & QuanJuDe Beijing Duck House），出任合夥人暨執行主廚總監後，餐廳隨即於10月6日公布的加拿大2026年版《米其林指南》中再度摘下一星，創下自2022年起的「五連星」紀錄。

陳泰榮於2018年至2022年間，與陳偉強主廚共同帶領「頤宮」，連續5年穩坐米其林三星寶座，這段經歷使他成為台灣高端粵菜領域極具代表性的主廚之一。他14歲便在澳門入行，長年鑽研食材、火候與醬料之間的細微差異。其料理向來強調用料與工序，既守住老粵菜講究時間、溫度與火候的核心，也透過細膩手法讓經典菜式呈現更精緻的樣貌。

離開頤宮後，陳泰榮並未離開高端中菜舞台，而是將重心轉往高雄。他2024年加入「雋 GEN」擔任餐飲總監，與團隊以傳統粵菜為骨幹，重新梳理經典老菜與現代餐飲之間的關係。餐廳開幕後，同年即獲《臺灣米其林指南2024》一星肯定。

陳泰榮在2026年春天離開「雋 GEN」後，下一站選擇北美，落腳加拿大溫哥華，將舞台則從台灣粵菜名廚熟悉的中菜餐桌，轉向具有百年歷史的全聚德體系。值得關注的是，「全聚德北京烤鴨」（iDen & QuanJuDe Beijing Duck House）自2022年起連續獲得加拿大《米其林指南》一星肯定，2025年已達成「四連星」，如今再獲2026年一星，正式寫下連續5年摘星的紀錄。陳泰榮甫加入便迎來這項肯定，也讓外界更加關注他將如何在既有的北京烤鴨招牌與餐廳風格之上，融入多年累積的粵菜經驗。

從頤宮連續5年摘下米其林三星，到「雋 GEN」重新演繹傳統粵菜，再到如今前進溫哥華，陳泰榮的職涯軌跡，映照出他對中菜技藝持續探索的企圖心。對全聚德而言，如何在京菜傳統與粵菜底蘊之間找到新的平衡，將是這次合作值得持續觀察的焦點；對陳泰榮而言，這不只是跨越地域的職涯新篇章，也是將台灣高端中菜經驗帶進北美市場的新起點。

米其林三星名廚陳泰榮。圖／摘自IG（@idenquanjude）
米其林三星名廚陳泰榮。圖／摘自IG（@idenquanjude）

溫哥華 加拿大 米其林

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