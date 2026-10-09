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全國電子屏東廣東店10/9開幕！限時指定電視滿額送Dyson、指定家電9折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全國電子「屏東廣東店」10月9日至10月13日開幕慶，指定電視滿額送Dyson、指定家電9折，另有電視、空調、冰洗家電超值回饋。圖／全國電子提供
全國電子「屏東廣東店」10月9日至10月13日開幕慶，指定電視滿額送Dyson、指定家電9折，另有電視、空調、冰洗家電超值回饋。圖／全國電子提供

全國電子持續深耕南台灣市場，全新「屏東廣東店」10月9日正式開幕，10月9日至10月13日推出為期5天的開幕慶期間，祭出指定電視、空調、冰箱及洗衣機9折優惠，購買指定電視滿額再送Dyson等人氣家電好禮，冰洗家電滿額加碼送3,000點會員點數，現場更規劃開幕滿額贈禮、尊榮抽獎及好康拍賣等活動。

迎接新店開幕，全國電子「屏東廣東店」祭出多項家電優惠，10月9日至10月13日指定電視享9折優惠，搭配全國電子精緻安裝服務與延長保固，讓消費者從選購、配送、安裝到售後服務都能安心無虞。開幕期間購買指定電視滿額再享精選家電好禮，其中單筆消費滿7萬元以上，即可從Dyson等指定人氣商品中任選好禮，搭配全國電子精緻安裝與安心保固服務，讓家庭影音升級更超值。

因應南台灣炎熱氣候與空調汰換需求，指定空調機型同步推出9折優惠，搭配全國電子專業空調安裝服務、8年免費延長保固，並可依資格申請政府節能補助最高5,000元。此外，空調場勘加碼回饋，讓消費者輕鬆換新機、節能又省荷包。

指定熱水器、瓦斯爐及油煙機推出「廚房三機總統級專人場勘」服務，購買指定商品享8%現金回饋，搭配滿額加碼回饋及舊機回收服務，讓廚房升級更便利。

大型家電也是此次開幕慶的一大亮點，全國電子推出「冰洗大賞十在好禮」，指定冰箱、洗衣機享9折優惠，購買指定商品滿2萬元、4萬元再享精選好禮，滿6萬元加碼贈送3,000點會員點數。

除了家電優惠，「屏東廣東店」更準備多重開幕驚喜，開幕期間前100名符合消費條件的顧客，憑發票即可獲得限量來店好禮；單日單筆消費滿指定金額，再送手持式電風扇、石墨烯養生毯、保溫瓶組及Panasonic果汁機等實用好物。

即日起至10月13日於全國電子「屏東廣東店」全館消費發票單筆滿1,000元，還可參加尊榮滿額抽獎，有機會抽中洗衣機、吸塵器及人氣家電等。10月10日、11日下午2點及晚間7點，更有「好康拍賣」熱鬧登場，多款人氣商品限時優惠。

全國電子「屏東廣東店」位於屏東縣屏東市廣東路87號，10月9日至10月13日開幕慶期間，每日上午11點至晚間9點30分營業。活動商品數量有限、售完為止，各項優惠、贈品及服務適用條件依活動DM及門市現場公告為準。

廣東 屏東 Dyson

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