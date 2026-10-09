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「豐味苗栗」搶登陽明山 即日起竹子湖、小油坑兩處據點上架開賣

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「豐味苗栗」農特產品，即日起在陽明山竹子湖、小油坑兩處據點上架開賣，首波推出5款商品並以兩個月為市場測試期。圖／苗栗縣政府提供
「豐味苗栗」農特產品，即日起在陽明山竹子湖、小油坑兩處據點上架開賣，首波推出5款商品並以兩個月為市場測試期。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府持續行銷「豐味苗栗」品牌，近日與陽明山嶼食咖啡合作，敲定以國慶連假為起點，在竹子湖、小油坑兩處據點完成「豐味苗栗」專區上架，首波推出藍莓爆薏仁、芋頭脆片、蘑菇濃湯乖乖、蜜香芋頭及梨玉露等5款商品，並以兩個月為市場測試期。

縣府農業處指出，今年「豐味苗栗」行銷以「人進、物出」為主軸。遊客走進苗栗，農村要有體驗、導覽、餐飲及採購服務承接；產品走出苗栗，則由平台協助品牌連結不同通路與市場。因此，陽明山專區不只是增加一個上架地點，也是新的市場測試點，實際觀察哪些商品適合旅遊場域、旅客願意買什麼，再依銷售、詢問及補貨反應調整選品。

另外，選擇陽明山，也考量國內外旅客交會的特性。據交通部觀光署114年來台旅客消費及動向調查顯示，純自由行旅客比例達76.4%，陽明山在受訪旅客最喜歡景點中排名第5；小油坑串聯登山健行動線，竹子湖則結合花卉、農園及休憩旅遊，兩處據點可接觸在地休閒、外縣市觀光及國際自由行等不同客群，也成為「豐味苗栗」在國內接觸國際旅客的新窗口。

農業處強調，這次合作也不把上架當成一次性展售，雙方將先以兩個月觀察市場反應，若銷售及消費回饋良好，合作不侷限單一檔期；後續也可依實際銷售採取「產品輪替」，將較不適合場域的品項調整，再導入更符合旅遊客群需求的苗栗產品。

縣長鍾東錦表示，苗栗農產要走進更多市場，選品不能只看產品本身，也要貼近不同場域與消費者需求。這次把產品帶到陽明山，不只是增加銷售地點，也希望讓國內外旅客先從一份點心、一杯飲品認識苗栗，更透過實際上架及市場反應，協助業者了解旅遊通路對價格、包裝及食用情境的要求。

苗栗 竹子湖 陽明山

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