珍珍60年 花博圓山變「大人的遊樂場」！復古金曲嗨唱、暢飲還送海味

陪伴台灣人走過一甲子的珍珍，今年迎來60周年，這次不只推出紀念活動，更把熟悉的海味零食搬進花博圓山，打造一座屬於大人的「遊樂場」。10月16日至17日，珍珍攜手MAJI集食行樂，在花博圓山園區推出兩天限定復古派對，白天有街頭藝人、魔術、氣球與樂團演出，入夜則換上華語金曲DJ派對，讓大人、小孩都能找到自己的玩法。

活動以台灣復古文化為主題，從巨型海味造景、夾娃娃機，到復古華語金曲DJ Show，將珍珍一路走來的經典記憶重新包裝成適合不同世代的週末聚會。活動開放免費入場，適合親子同遊或約朋友一起吃飯、喝一杯。

10月16日周五率先登場的「大人系前夜祭」，18時起由樂團暖場，晚間8時至10時則由DJ Alan與主持人Sonic帶來「復古華語金曲DJ Show」，從經典旋律到熟悉的懷舊歌曲，讓圓形廣場化身復古舞廳，搭配珍珍海味與酒飲，開啟週末夜生活。

活動期間還推出限定「海味下酒」玩法，只要在MAJI集食行樂園區內購買酒飲，即可到珍珍主題攤位免費兌換一包珍珍產品，從戲院口魷魚、鱈魚香片到辛鮮魷魚，經典零嘴換成大人系下酒小食。

第二天10月17日則從下午一路玩到晚上。14時起有街頭藝人演出，魔術師Joseph、氣球師小魔女也將在現場與大小朋友互動，傍晚再由樂團接力演出；晚間8時再次進入復古派對模式，除了DJ Show，還加入「你點我唱」，現場點歌、跟著金曲一起唱。

除了音樂與表演，現場也設置大型珍珍海味主題造景，結合經典魷魚哥角色與海洋元素，打造適合拍照打卡的復古遊樂場；另有夾娃娃機互動。

活動期間加入珍珍官方LINE即可獲得珍珍海味零食1包；追蹤珍珍官方IG，或發布IG限時動態並標註珍珍官方帳號，還可獲得夾娃娃機挑戰機會1次，現場挑戰即有機會把人氣零食帶回家。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

白天有街頭藝人、魔術、氣球與樂團輪番演出，大小朋友都能一起玩。圖/珍珍提供