豪斯登堡跨年煙火升級！5000發倒數迎2027　首座雲霄飛車明年登場

日本長崎主題樂園豪斯登堡遊樂新亮點出爐！從11月登場、睽違16年大幅翻新的全新彩燈「璀璨星夜盛典」，到聖誕節限定miffy慶典、跨年5000發煙火，再到明年首度推出的雲霄飛車，冬季一路延伸至春季花海與夏季水上活動。

豪斯登堡宣布，年末重頭戲「華麗壓軸盛宴－音樂＆煙火倒數」將於2026年12月26日至31日連續6天登場，結合人氣藝人演出、電影音樂、煙火及光影表演。

其中12月31日跨年夜將施放5000發煙火，搭配音樂與燈光倒數迎接2027年。園區當天將延長營業至2027年1月1日凌晨2時，最長可暢玩16小時，另推出限定跨年護照，讓旅客從年末一路玩進新年。

●11月全新燈海登場 首度推出miffy聖誕節

冬季活動將從11月6日揭開序幕。豪斯登堡全新彩燈「璀璨星夜盛典」睽違16年大幅翻新，以繁星般的燈光點亮歐風街景；同期登場的「歐洲聖誕慶典」，則規劃聖誕市集及以水晶為概念打造的「大水晶吊燈聖誕樹」，營造冬季節慶氣氛。

今年也將首度推出「miffy聖誕節」，miffy與好友melanie、小熊boris、小豬grunty換上冬季限定造型，在「miffy＆朋友們的聖誕慶典」中登場，並搭配限定表演、聯名企劃及節慶餐飲，包括miffy聖誕塔三明治、聖誕樹造型熱飲等，成為親子與miffy粉絲的冬季亮點。

●2027年首座雲霄飛車登場 結合歐風街景與絕景

除了季節活動，豪斯登堡也將在2027年推出開業以來首座雲霄飛車「絕景雲霄飛車」，將歐風街景與園區景觀融入騎乘體驗，讓遊客在享受速度感之餘，也能從不同角度欣賞園區風景。

近年豪斯登堡持續擴充主題設施，先後推出以miffy為主題的「Miffy夢幻小鎮」，以及結合原創劇情、8K影像與動感技術的「新世紀福音戰士・飛行劇場－8K－」。新雲霄飛車將進一步豐富園區的刺激型遊樂體驗，讓豪斯登堡不只有歐洲街景與夜間燈光，也增添更多適合不同年齡層的玩法。

●從春日花海到夏日玩水 四季都有不同玩法

豪斯登堡的季節活動也將延續至2027年。春季「花之慶典」預計於2月5日至4月5日登場，鬱金香、玫瑰及繡球花接力盛開；夏季則有向日葵花海、煙火與「歐風水岸」水上體驗。秋季可感受萬聖節氣氛，並參加葡萄酒節，品味約50款葡萄酒等酒類。

園區目前共有36項遊樂設施，約七成為室內設施，晴雨天都有不同選擇；夜間則有結合現場演唱、演奏、煙火、燈光與水舞的「光之盛宴」，以及融合傳統與現代表演風格的「豪斯登堡天鼓」。園區另有約40間餐飲設施，提供日式、西式、中式、韓式料理及咖啡店。

住宿方面，豪斯登堡設有5大官方飯店，包括可搭乘專屬遊艇辦理入住的「歐洲飯店」、設有miffy主題客房的「阿姆斯特丹飯店」、採全包式度假形式的「海牙飯店」，以及森林小別墅與鹿特丹飯店，旅客可依親子旅行、浪漫度假或休閒住宿需求選擇。

活動及購票資訊可至豪斯登堡官方網站查詢。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

豪斯登堡天鼓。圖/豪斯登堡提供

大水晶吊燈聖誕樹。圖/豪斯登堡提供

入住官方飯店，即享免費門票等豐富特典。圖/豪斯登堡提供