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2026台灣設計展倒數 桃園市立美術館將與法國龐畢度合作開館

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2026台灣設計展即將結束，桃園市政府鼓勵民眾把握機會前往，也邀請民眾參與11日市立美術館的閉幕活動。記者陳俊智／攝影
2026台灣設計展即將結束，桃園市政府鼓勵民眾把握機會前往，也邀請民眾參與11日市立美術館的閉幕活動。記者陳俊智／攝影

2026台灣設計展進入尾聲，11日將在桃園市立美術館舉行閉幕活動，廣受好評的大型光影藝術展演「城市之鏡」當天將結合現場弦樂演奏，呈現富有震撼力、難得一見的視聽饗宴，有興趣的民眾得把握機會。

桃園市文化局指出，本屆台灣設計展以「桃園流 TAOYUAN in FLOW」為主題，集結逾770位設計師與1630家企業，透過設計重新詮釋桃園的人流、物流、文化流與產業脈動，並將產業技術、循環永續、智慧科技及城市生活等議題轉化為具體的空間體驗。展覽不僅呈現設計作品，也透過不同展區及實際案例，讓參訪團隊看見設計如何從視覺美感延伸至產業創新、公共環境、文化傳承及永續生活。

設計展開展至今有中央4大部會、11大縣市政府、國際駐台機構等至少22組官方代表團專程參訪，另有全國20所大學師生及32所高中美術教師組團到場，台東縣長饒慶鈴也將在11日與市長張善政一起出席閉幕活動。

「城市之鏡」運用市立美術館牆體投幕，也是美術館首次曝光及展出作品，而美術館目前只剩大室內裝修、機電整合測試及景觀收尾等作業，預計2028年第一季與法國龐畢度中心合作開館。

2026台灣設計展即將結束，桃園市政府鼓勵民眾把握機會前往，也邀請民眾參與11日市立美術館的閉幕活動。圖／桃園市文化局提供
2026台灣設計展即將結束，桃園市政府鼓勵民眾把握機會前往，也邀請民眾參與11日市立美術館的閉幕活動。圖／桃園市文化局提供

2026台灣設計展即將結束，桃園市政府鼓勵民眾把握機會前往，也邀請民眾參與11日市立美術館的閉幕活動。記者陳俊智／攝影
2026台灣設計展即將結束，桃園市政府鼓勵民眾把握機會前往，也邀請民眾參與11日市立美術館的閉幕活動。記者陳俊智／攝影

2026台灣設計展即將結束，桃園市政府鼓勵民眾把握機會前往，也邀請民眾參與11日市立美術館的閉幕活動。記者陳俊智／攝影
2026台灣設計展即將結束，桃園市政府鼓勵民眾把握機會前往，也邀請民眾參與11日市立美術館的閉幕活動。記者陳俊智／攝影

2026台灣設計展即將結束，桃園市政府鼓勵民眾把握機會前往，也邀請民眾參與11日市立美術館的閉幕活動。記者陳俊智／攝影
2026台灣設計展即將結束，桃園市政府鼓勵民眾把握機會前往，也邀請民眾參與11日市立美術館的閉幕活動。記者陳俊智／攝影

美術館 桃園 設計

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