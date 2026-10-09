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李多慧也跳的「閃身步」！KEYPO熱門關鍵字一次看懂為何竄紅

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

剛結束的中秋連假期間，家族親友齊聚一堂，除了聊近況、搶烤肉，你是不是也在聚會上記到了新的網路熱詞？從大學生到小學生，甚至連體育圈明星都在瘋傳這套魔性舞步。原本只是親友好久不見的寒暄，最後竟變成全家老小在客廳跟著短影音挑戰「閃身步」與「狗熊哆嗦毛」！

這波迷因熱潮到底有多狂？連剛蟬聯「年度最具網路領袖價值啦啦隊員」的李多慧都抵擋不住這股魔力！9月29日李多慧在《網路溫度計DailyView》「2026第九屆網路口碑之星」頒獎典禮受訪時，被問及是否會跳閃身步，她當場非常爽快答應：「我有看到，有想要拍；如果你們要的話我拍一下！」說到做到的她，10月1日晚間就在社群上傳了大跳「閃身步、狗熊哆嗦毛、浪子踢球」的完整影片，跳到一半鞋子還不小心「咻」一聲甩飛出去，呆萌的反應讓網友直呼「太可愛」，影片發布不到24小時就在 Threads 上狂吸破百萬次瀏覽！

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

不僅李多慧翻跳，這波由「閃身步」、「浪子踢球」與「狗熊哆嗦毛」組成的網路迷因還一路紅進了台灣體育圈。根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，「閃身步」在近十日（2026/09/21～2026/09/30）的網路聲量已飆破17,793筆，相關熱門關鍵字更緊扣著「狗熊哆嗦毛、浪子踢球、骨科、陳念琴、魔性、迷因」等熱詞，足見這波現象級熱潮的驚人威力。

到底這個讓全台全家老小都在「瘋狂平移」的「閃身步」是什麼梗？背後居然藏著超硬核的國家級國寶身世？快往下看爆紅真相，小心別把自己給「閃」進醫院了！

「閃身步」是什麼梗？全網瘋傳「瞬間平移」迷因

這段爆紅迷因的源頭，其實是北京舞蹈學院教授趙鐵春幾年前錄製的一段《安徽花鼓燈（男班）》課堂教學影片。影片中舞者依靠極強的身體控制力，配合傾斜與側向移步，讓整個人看起來就像「瞬間移動」般移位，迅速在Threads、IG、抖音等平台引爆模仿潮。

看似搞笑的「閃身步」，實則是2006年列入首批國家級非物質文化遺產的「安徽花鼓燈」舞蹈基本功。專業舞者在做這個動作時，必須依靠強大的核心肌群、臀肌與大腿肌肉發力，上半身猛然扭轉的同時重心平穩平移。在傳統戲曲中，這是用來展現男性「鼓架子」角色機敏、風流與俏皮的高階炫技互動。中國演員李一桐日前也在節目中親自示範認證，這些全是她就讀舞蹈學院時「從小練到大」的底子。

「浪子踢球、狗熊哆嗦毛」又是什麼？中國國家級非遺身世大解密

翻攝微博

翻攝微博

除了「閃身步」，近期同步爆紅的「浪子踢球」與「狗熊哆嗦毛」同樣大有來頭：

  • 浪子踢球：同樣是安徽花鼓燈的男性基本功，舞者一瞬間將單腳向後踢起或向前勾踢，同時上半身帶有強烈頓挫感地向另一側閃躲。因晃動幅度極大，近期也被許多籃迷與足迷惡搞成「球場最強假動作」。

  • 狗熊哆嗦毛：源自首批國家級非遺、被譽為「北方漢民族男性舞蹈代表」的山東鼓子秧歌。舞者雙腳微蹲，以腰腹帶動全身進行高速震顫，像黑熊抖落水珠般展現北方漢子的粗獷豪放。由於動作需搭配一套魔性口令，因此也迅速引起關注。

體壇賽場也淪陷！陳念琴邊哭邊閃身、中職雙帥開轟跳浪子踢球

這股迷因狂潮，近期更「閃」進了台灣體育圈。在中職賽場上，中信兄弟「魚住」曾頌恩9月底打出安打與開轟後，上壘與回本壘時都大秀「閃身步」與「浪子踢球」，他笑稱這是休息室「氣氛組」組長王政順帶起的時事梗；而統一獅好手陳聖平在關鍵戰役夯出陽春砲後，進休息室也同樣大展舞藝瘋狂「閃身」，引發廣大球迷熱議。網友紛紛爆笑留言：「強烈懷疑陳聖皮是為了要跳這個舞才奮力敲HR的！」「活網的聖皮」、「就是為了跳整套才打全壘打」、「超好笑，球評完全問號，不知道那是什麼步」、「頌恩在本壘板閃身步的話我會笑出來」。

而近期最熱議的畫面，莫過於9月29日在名古屋亞運拳擊女子65公斤級準決賽上，台灣好手陳念琴以3比2驚險擊敗北韓選手闖進金牌戰。在擂台上喜極而泣的她，下一秒竟冷不防地跳了一段「閃身步」，該畫面瞬間在社群瘋傳。陳念琴賽後受訪時大笑表示，自己來日本前就被短影音洗版，甚至連跟教練嚴肅討論戰術，提及「可以閃一步再攻擊」的時候，她都會忍不住想跳一下閃身步。網友看完紛紛笑翻表示：「為什麼這個時點還想得到這個啦」、「第一次看有人哭著閃身步」、「目前看過情緒最複雜的閃身步」、「邊哭邊閃身步好有特色」。

瞎練把十字韌帶閃斷！骨科湧現傷兵、老師下令「禁跳」

然而，專業舞者的神乎其技，普通人卻未必學得來。近期中國多地醫院的骨科與運動醫學科，意外湧現大批「閃身步受傷潮」。骨科醫師指出，專業舞者依靠強大的肌肉控制力讓受力均勻，但一般民眾缺乏訓練，跟風時往往「雙腳死死釘在地面，上半身猛然扭轉」，這會迫使膝關節在非正常角度下承受極大的剪力。許多人僅是原地一扭，膝蓋當場發出「啪」的悶響並劇痛發軟，一檢查全都是「前十字韌帶拉傷甚至部分撕裂」，這也是臨床上最典型的非接觸性運動傷害。

這波「傷兵潮」甚至逼得學校老師在連假前不得不出手干預，有學生在Threads上分享，老師特別在連假結束以前發布禁令：「請同學不要在教室、走廊進行傳統技藝，如：閃身步、浪子踢球、狗熊哆嗦毛，否則校慶時上台表演給全校看！」貼文吸引百萬觀看，網友全笑瘋留言：「老師沒說不能用九陰白骨爪跟閃電五連鞭啊」、「老師也是活在網路上的人」，也有網友貼心提醒：「希望大家不要隨便挑戰閃身步，腳踝跟膝蓋真的很容易扭傷」。

跟風扭傷怎麼辦？骨科醫生傳授兩大急救心法

如果不小心在挑戰迷因時真的「把自己閃出去了」該怎麼辦？新竹東元綜合醫院骨科張耀元主治醫師分享傷害處理心法：拋開過去「受傷就要躺到好」的舊觀念，記住「PEACE＆LOVE」，急性期溫和保護，恢復期積極復健才是加速康復的關鍵

剛受傷的急性期，請給它「PEACE」

  • PProtection保護：適度保護患部，減少活動，但避免完全不動。

  • EElevation抬高：將受傷部位抬高過心臟，幫助血液回流消腫。

  • AAvoid anti-inflammatory避免消炎藥：發炎是身體自然修復的過程，非醫師指示別亂吃消炎藥干擾。

  • CCompression加壓：用彈性繃帶適度包紮，提供支撐並減緩腫脹。

  • EEducation衛教：聽從專業醫護建議，不盲目聽信偏方。

進入恢復期，請給它「LOVE」

  • LLoad適度負重：在可忍受範圍內漸進式增加負荷，刺激組織修復。

  • OOptimism保持樂觀：正向心態是康復的最佳良藥。

  • VVascularisation促進循環：進行緩和的有氧運動，增加血液流動帶來修復養分。

  • EExercise執行運動：依計畫進行復健，找回肌肉力量與關節活動度。

從傳統戲曲的台下基本功，到全網熱議的社群迷因與體育場上的慶祝舞蹈，「閃身步」展現了傳統非遺文化在數位時代的獨特生命力。不過在享受迷因帶來的歡笑與熱潮之餘，也別忘了評估自身身體狀況、做好充分熱身，才不會讓一場歡樂的跟風挑戰，演變成需要就醫的運動傷害。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年9月21日至2026年9月30日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『閃身步』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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網路溫度計 李多慧

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