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漢堡王「華堡套餐」連3天現省62元！肯德基「麻油紙包雞」限時回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「國王辣雞腿堡」，單點129元，套餐184元。圖／漢堡王提供
「國王辣雞腿堡」，單點129元，套餐184元。圖／漢堡王提供

睽違四年的肯德基x台酒「麻油紙包雞」將於10月13日起正式回歸，以胡麻油爆香薑母，並加入台酒經典紅標米酒熬製醬汁，再透過紙包高溫封烤鎖住雞肉精華與麻油酒香，還可依個人喜好淋上隨餐附贈的米酒包，再添溫醇酒香。活動期間選擇「雞汁飯餐」，還可享雞汁風味飯增量25%，搭配麻油紙包雞可帶來更大的滿足，每套200元。另外還有「麻油紙包雞XL全明星餐」可供選擇，每套262元。除此之外，肯德基於9月底也推出「青花椒醬脆雞飯」與「蒜香白醬脆雞飯」，同樣適合喜愛飯食的消費者，單點均為99元，XL全明星餐則為217元。

10月9日至10月11日期間，漢堡王推出10月份「華堡日」活動，活動期間「華堡套餐」原價231元，限時優惠價169元，內含有華堡、點心3選1、中杯飲料。另外漢堡王本季推出「國王辣雞腿堡」，主打原肉雞腿排為主角，經辛香料醃製帶來爽辣滋味，搭配蕃茄、生菜，單點129元，套餐184元。同時也推出期間限定「川椒辣雞腿堡」，以特製椒麻醬汁帶來不一樣的風味。

漢堡王「華堡套餐」限時優惠價169元。圖／漢堡王提供
漢堡王「華堡套餐」限時優惠價169元。圖／漢堡王提供

套餐 肯德基 漢堡王

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