快訊

紅到日本去！日女曝身邊朋友集體愛上台灣1藥品 網訝異：為什麼

昔金鐘主持人淪時薪105元洗碗工！ 他染毒消失10年近況曝光

連假前夕湧人潮…東大門夜市驚傳男子持刀追砍 民眾尖叫四散宛如大逃殺

聽新聞
0:00 / 0:00

2026「全球50最佳酒吧」揭曉！香港Bar Leone蟬聯「世界最佳酒吧」

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
香港「Bar Leone」連續第二年位居「全球50最佳酒吧」 No.1。圖／The 50 Best Bars提供
香港「Bar Leone」連續第二年位居「全球50最佳酒吧」 No.1。圖／The 50 Best Bars提供

2026年度「全球50最佳酒吧（The World's 50 Best Bars）」榜單在義大利米蘭揭曉，全球酒吧產業再度迎來年度焦點。其中，香港「Bar Leone」 繼去年首度登上榜首後，今年再度蟬聯世界第一王座，同時連續第二年拿下「亞洲最佳酒吧（The Best Bar in Asia）」，以及「世界最佳酒吧（The World's Best Bar）」兩項大獎，成為本屆最受矚目的酒吧。

本屆榜單涵蓋全球26座城市，香港、巴黎與紐約各有4間酒吧進榜，並列成為上榜數最多的城市。香港也重新拿下亞洲雞尾酒重鎮的地位，除了「Bar Leone」蟬聯榜首，「Argo」以第25名重返榜單，首次入榜的「Montana」與 「Gokan」則分列第36、41名。廣州 「Hope & Sesame 廟前冰室」則拿下第12名，讓中國城市在本屆榜單持續受到國際酒吧界關注。

「Bar Leone」連續兩年登上全球第一，也再次凸顯其「Cocktail Popolari」理念的影響力。The 50 Best Bars社群總監 Faye Huggett表示，「Bar Leone」去年成為歷來首間登上榜首的亞洲酒吧，今年再次奪冠，不僅是對「Bar Leone」團隊的肯定，也展現其以親民雞尾酒文化持續影響全球酒吧產業的成果。她同時指出，今年入榜酒吧來自不同城市與背景，反映全球雞尾酒文化的多元與活力。

除了香港，巴黎本屆表現同樣亮眼，首度超越倫敦，成為歐洲上榜酒吧數量最多的城市，共有4間酒吧進入榜單，包括「The Cambridge Public House」第13名、「Bar Nouveau」第15名、新入榜的「De Vie」第23名，以及 「Danico」第26名，4間酒吧合計占歐洲18個席次近四分之一。

紐約同樣有4間酒吧登榜，新入選的「Schmuck」更以第11名亮相，並獲得「最佳新酒吧獎（Three Cents Best New Opening Award）」。此外，「Sip & Guzzle」排名第14、「Martiny's」第46，另一新入榜酒吧 「Bar Snack」則排名第49。「Martiny's」創辦人兼飲品總監渡邉琢磨（Takuma Watanabe）日前才獲選「同業票選最佳調酒師獎（Altos Bartenders' Bartender Award）」，為紐約酒吧文化的國際影響力再添一項肯定。

本屆香港另一項重要榮譽，則落在調酒師、企業家後閑信吾（Shingo Gokan）身上。Gokan憑藉多年來在亞洲及全球推動雞尾酒文化的影響力，獲頒「Roku業界標誌人物獎（Roku Industry Icon Award）」。從上海 「Speak Low」、東京「The SG Club」，到紐約 「Sip & Guzzle」，他透過不同城市的酒吧實踐，持續拓展亞洲雞尾酒文化在國際舞台上的能見度。

從榜首蟬聯，到香港、巴黎與紐約各自展現城市酒吧能量，2026年度「全球50最佳酒吧」不只是一次全球酒吧排名，也再次映照出當代雞尾酒文化正在不同城市之間快速流動。亞洲酒吧持續站上國際舞台，而香港更以連續兩年的世界冠軍姿態，寫下本屆榜單最鮮明的一頁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

後閑信吾（Shingo Gokan）榮膺 Roku Industry Icon Award「Roku 業界標誌人物獎」。圖／The 50 Best Bars提供
後閑信吾（Shingo Gokan）榮膺 Roku Industry Icon Award「Roku 業界標誌人物獎」。圖／The 50 Best Bars提供

2026年度「全球50最佳酒吧」榜單在義大利米蘭揭曉。圖／The 50 Best Bars提供
2026年度「全球50最佳酒吧」榜單在義大利米蘭揭曉。圖／The 50 Best Bars提供

2026年度「全球50最佳酒吧」完整榜單。圖／The 50 Best Bars提供
2026年度「全球50最佳酒吧」完整榜單。圖／The 50 Best Bars提供

香港 米蘭 義大利

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

臺北洲際7大餐飲開箱！披薩、牛排到Buffet Akira Back 11月登場

「世界綠色大學評比」屏科大勇奪東亞第一 台灣3所大學擠進全球前40名

亞運網球／從世界478名到金牌 黃澤林改寫香港網球歷史

2026全球前2%頂尖科學家 台灣臨床醫師前20名 北榮7人、台大5人

相關新聞

2026「全球50最佳酒吧」揭曉！香港Bar Leone蟬聯「世界最佳酒吧」

2026年度「全球50最佳酒吧（The World's 50 Best Bars）」榜單在義大利米蘭揭曉，全球酒吧產業再度迎來年度焦點。其中，香港「Bar Leone」 繼去年首度登上榜首後，今年再度蟬聯世界第一王座，同時連續第二年拿下「亞洲最佳酒吧（The Best Bar in Asia）」，以及「世界最佳酒吧（The World's Best Bar）」兩項大獎，成為本屆最受矚目的酒吧。

台北人氣早午餐M One Café前進台中！10月快閃10天 杏仁豆腐變飲品

過去想吃 M One Cafe 的招牌蛋捲、手工薯絲餅，得特地跑一趟台北；今年秋天，這家成立近17年的美式早午餐品牌首度走出台北，10月9日至18日將以專屬快閃餐車前進台中，停靠橘色涮涮屋台中館前廣場，連續10天帶來招牌蛋捲、漢堡、手工薯絲與杯裝優格冰淇淋，讓台中消費者不用北上，也能吃到 M One Cafe 累積多年的經典滋味。

周年慶不只折扣戰 NOKE藝術策展打頭陣、誠品打卡地標可愛吸睛

2026 NOKE忠泰樂生活周年慶以自身設計、策展型商場特色出發，10月8日至11月9日以 「潮玩藝｜城市馬戲 」 為主題企劃，集結設計、展覽、馬戲、魔術與電影，呈現有別於百貨同業的折扣戰，端出融合藝術與娛樂為主軸的周年慶。

梁詠琪站台Max Mara獻唱1990金曲 出道30年紀念經典外套打造心靈盔甲

適逢75周年里程碑，Max Mara將引以為傲的經典外套系列轉化為展現女性內在力量的符號，於微風南山專門店展出多款經典外套包含101801、包覆感十足的Teddy Bear大衣，現場並邀請品牌好友梁詠琪現身站台，現場梁詠琪不僅大方放送美聲，更化身精神導師，分享出道30年的心靈點滴。

Melinda時髦逛TORY BURCH揭家中3寶超有時尚主見 3歲女兒已會跟她搶包

TORY BURCH於台北推出限時烘焙坊，將ROMY系列包款設計融入餐點設計中。邀請演員柯煒林、李沐、林廷憶、蒲禾菲、林映唯、Melinda一同出席體驗，六人分別展現各自自在鮮明的風格，詮釋本季主角ROMY包。

《金劫任務》亨利卡維爾、傑克葛倫霍聯手！10億美元奪金行動開打

《金劫任務》由蓋瑞奇執導，亨利卡維爾、傑克葛倫霍與艾莎岡薩雷組隊，追回遭奪的10億美元資產，後半段動作升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。