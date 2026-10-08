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台北人氣早午餐M One Café前進台中！10月快閃10天 杏仁豆腐變飲品

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
酪梨培根起司牛肉堡。圖／M One Café提供
酪梨培根起司牛肉堡。圖／M One Café提供

過去想吃 M One Cafe 的招牌蛋捲、手工薯絲餅，得特地跑一趟台北；今年秋天，這家成立近17年的美式早午餐品牌首度走出台北，10月9日至18日將以專屬快閃餐車前進台中，停靠橘色涮涮屋台中館前廣場，連續10天帶來招牌蛋捲、漢堡、手工薯絲與杯裝優格冰淇淋，讓台中消費者不用北上，也能吃到 M One Cafe 累積多年的經典滋味。

目前 M One Cafe 僅在台北大安及新光三越信義新天地 A11 設有據點，此次首度以餐車形式進入台中，除了把人氣餐點帶進街頭，也特別攜手橘色涮涮屋推出3款限定聯名飲品，將原本作為餐後甜點的招牌杏仁豆腐，加入奶茶、水果冰茶與抹茶歐蕾中，化身「橘色烏巴奶茶杏仁豆腐」、「水果冰茶杏仁豆腐」及「抹茶歐蕾杏仁豆腐」，僅限此次台中快閃期間供應。

其中，橘色涮涮屋杏仁豆腐每日現做，從南杏與花生仁浸泡24小時、兩次研磨，到敲打排除空氣，製成滑嫩且帶有彈性的口感。此次切成適口大小加入飲品，讓原本只能用湯匙品嘗的飯後甜點，變成可以邊喝邊咀嚼的配料。三款飲品分別結合烏瓦紅茶、水果茶與手刷抹茶，搭配鮮乳及杏仁豆腐，為兩個橘色生活旗下品牌首度在台中的合作增添話題。

至於 M One Cafe 經典餐點，人氣「M One 什錦蛋捲」將蘆筍、酪梨與火腿包入滑嫩蛋捲；喜歡辛香風味，則可選擇加入墨西哥辣椒與特製辣牛肉醬的「理查墨西哥辣蛋捲」。漢堡則有「M ONE 酪梨培根起司牛肉堡」與「天堂堡」，前者以 Choice 等級牛肉餅搭配培根、酪梨與起司，後者則以法式布里歐麵包夾入牛肉餅、培根、炒洋蔥及起司。

熟客熟悉的手工現煎「薯絲」這次也同步登場，細薯絲煎至外層酥香，另推出淋上手工牛肉醬的「肉醬薯絲」。甜點則以杯裝 Gelato 形式推出「優格冰淇淋」，方便消費者邊逛邊吃。

除了餐點，M One Cafe也推出台中快閃限定保冷袋，將餐車上的街頭貼紙元素延伸至袋身。活動期間現場消費可用249元加購，每筆限購2個，數量有限，售完為止。

M One Cafe 台中快閃將於10月9日至18日，每日上午10時至晚間7時在橘色涮涮屋台中館前廣場登場。對台北熟客而言，是把熟悉的早午餐滋味帶往台中的短暫旅程；對台中消費者來說，則多了一個不用北上，就能認識 M One Cafe 的機會。

◎M One Cafe 台中快閃資訊

活動日期｜2026年10月9日（五）至10月18日（日）

營業時間｜每日10:00–19:00

活動地點｜橘色涮涮屋台中館前廣場

活動地址｜台中市西屯區潮洋里市政路581-8號

限定周邊｜品牌保冷袋，現場消費享249元加購價，每筆消費限購2個，售完為止

M One Cafe Pop up 餐車將進駐橘色涮涮屋台中館前廣場。圖／M One Café提供
M One Cafe Pop up 餐車將進駐橘色涮涮屋台中館前廣場。圖／M One Café提供

M One Cafe特別推出品牌限定保冷袋，活動期間於現場消費，即可以 249元限定加購價購買，每筆消費限購2個，數量有限，售完為止。圖／M One Café提供
M One Cafe特別推出品牌限定保冷袋，活動期間於現場消費，即可以 249元限定加購價購買，每筆消費限購2個，數量有限，售完為止。圖／M One Café提供

M One Cafe Pop up餐車將於10月9日～18日快閃10天。圖／M One Café提供
M One Cafe Pop up餐車將於10月9日～18日快閃10天。圖／M One Café提供

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