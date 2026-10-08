周年慶不只折扣戰 NOKE藝術策展打頭陣、誠品打卡地標可愛吸睛

2026 NOKE忠泰樂生活周年慶以自身設計、策展型商場特色出發，10月8日至11月9日以 「潮玩藝｜城市馬戲 」 為主題企劃，集結設計、展覽、馬戲、魔術與電影，呈現有別於百貨同業的折扣戰，端出融合藝術與娛樂為主軸的周年慶。

NOKE 忠泰樂生活周年慶首波重磅展覽企劃，邀請去年於日本京都掀起台北平面設計熱潮的展覽《C-GRAPHIC/TAIPEI》返台展出。展覽由香港平面設計師、策展人毛灼然（JavinMo），與現居大阪的設計師、策展人及編輯後藤哲也（Tetsuya Goto）共同策展，集結1980至1990年代出生的設計世代，呈現2020年代台北多元而鮮明的平面設計面貌。

《C-GRAPHIC/TAIPEI——2020年代台北平面設計展》於2025年在京都設計指標空間ddd gallery首度展出。展覽源自後藤哲也編著的《C-GRAPHIC INDEX》，以使用繁體字的「台北」為觀察核心，從平面設計、海報、出版物、品牌識別到影像與視覺文化等不同面向切入，打開日本觀眾對台北當代設計的全新視角。

這次，《C-GRAPHIC/TAIPEI》首度跨足海外、巡迴至NOKE忠泰樂生活，將於「2026 NOKE周年慶：潮玩藝」期間盛大展出，並由明日製作所與策展團隊共同擴大展覽規模。除了京都首展時的10組設計師外，台北站擴增至15組設計師參展，透過不同世代與創作視角，呈現台北平面設計的多元面貌與能量。

同時，誠品生活周年慶陸續登場，新店店即日起一樓廣場迎來10米高全新藝術裝置，來自台灣知名藝術家「幾米」經典繪本《小蝴蝶小披風》；誠品生活南西也有韓國人氣插畫品牌Mr. Donothing快閃來台，特別於一樓設價巨型軟爛風格的人偶同樣吸睛。

另外，誠品生活攜手韓國超人氣貓咪「ingki英吉」，於高屏各店周年慶陸續亮相。包括可愛「ingki英吉」躍上誠品生活駁二萌趣迎賓，還有周末限定戶外市集。10月9日再迎百家大型市集，「ingki英吉」限時3日快閃衛武營，現場打造3米高巨型貓咪氣偶，合照打卡即可獲得ingki限定涼扇。

《C-GRAPHIC_TAIPEI——2020年代台北平面設計展》於NOKE忠泰樂生活3F Uncanny正式登場，以鮮明的城市色彩與大型懸掛視覺裝置，呈現2020年代台北平面設計的多元樣貌。圖／NOKE忠泰樂生活提供

《C-GRAPHIC_TAIPEI》台北站集結15組設計師與團隊，透過海報、出版、品牌識別及影像等作品，呈現2020年代台北平面設計的豐富樣貌。圖／NOKE忠泰樂生活提供

《C-GRAPHIC_TAIPEI》集結15組台北設計師與團隊，以鮮明色彩與多元媒材呈現當代平面設計跨越視覺藝術、文化與日常生活的創作樣貌。圖／NOKE忠泰樂生活提供

《C-GRAPHIC_TAIPEI》展覽現場透過大型懸掛裝置、實驗性字體與影像設計，展現當代平面設計在出版、印刷及視覺傳達領域的多元探索。圖／NOKE忠泰樂生活提供