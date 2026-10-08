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梁詠琪站台Max Mara獻唱1990金曲 出道30年紀念經典外套打造心靈盔甲
適逢75周年里程碑，Max Mara將引以為傲的經典外套系列轉化為展現女性內在力量的符號，於微風南山專門店展出多款經典外套包含101801、包覆感十足的Teddy Bear大衣，現場並邀請品牌好友梁詠琪現身站台，現場梁詠琪不僅大方放送美聲，更化身精神導師，分享出道30年的心靈點滴。
2026正是梁詠琪出道30周年，因此將在香港舉辦演唱會。現場Gigi並獻唱一段1997年經典金曲《短髮》，讓現場從主持人、媒體、粉絲都大呼過癮，同時當被問到如果以一個單字詮釋心情，她則選擇代表準備好的Ready，「Ready這個字是一個非常有力量的形容詞，就是我已經準備好，不管未來會發生什麼樣的事情，你處於人生哪一個階段，我都跟自己自信滿滿的說，我已經準備好。就來吧，我不會怕你的。」
今日出席活動時Gigi並換上品牌新款Ready Coat，並分享她身為Max Mara愛用者的心得，「雖然我已經擁有很多件的大衣，但是這個肩線的剪裁還是很不一樣……而且它是雙面的駱駝毛設計，非常地保暖又很輕，所以這一件肯定是我下一次去旅遊或工作的必帶單品。」
Max Mara 2026秋冬系列創作靈感進一步深入中世紀與哥德風格，巧妙將「服裝盔甲」的防護概念融入設計中。透過厚實肩線與精緻拼接，使服裝在結構上充滿力量感，呈現剛柔並濟的新時代女性姿態。而本季最注目焦點新品則首推Ready Coat，承襲了經典Manuela大衣的綁帶輪廓，並採用精緻雙面純駱駝毛為材質，兼具極佳保暖度與輕盈感受，更將成為秋冬衣櫥的風格之選。
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