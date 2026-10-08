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梁詠琪站台Max Mara獻唱1990金曲 出道30年紀念經典外套打造心靈盔甲

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
梁詠琪今日出席Max Mara微風南山活動，除換上全新Ready大衣，並接受本報影音小專訪。記者釋俊哲／攝影
梁詠琪今日出席Max Mara微風南山活動，除換上全新Ready大衣，並接受本報影音小專訪。記者釋俊哲／攝影

適逢75周年里程碑，Max Mara將引以為傲的經典外套系列轉化為展現女性內在力量的符號，於微風南山專門店展出多款經典外套包含101801、包覆感十足的Teddy Bear大衣，現場並邀請品牌好友梁詠琪現身站台，現場梁詠琪不僅大方放送美聲，更化身精神導師，分享出道30年的心靈點滴。

2026正是梁詠琪出道30周年，因此將在香港舉辦演唱會。現場Gigi並獻唱一段1997年經典金曲《短髮》，讓現場從主持人、媒體、粉絲都大呼過癮，同時當被問到如果以一個單字詮釋心情，她則選擇代表準備好的Ready，「Ready這個字是一個非常有力量的形容詞，就是我已經準備好，不管未來會發生什麼樣的事情，你處於人生哪一個階段，我都跟自己自信滿滿的說，我已經準備好。就來吧，我不會怕你的。」

今日出席活動時Gigi並換上品牌新款Ready Coat，並分享她身為Max Mara愛用者的心得，「雖然我已經擁有很多件的大衣，但是這個肩線的剪裁還是很不一樣……而且它是雙面的駱駝毛設計，非常地保暖又很輕，所以這一件肯定是我下一次去旅遊或工作的必帶單品。」

Max Mara 2026秋冬系列創作靈感進一步深入中世紀與哥德風格，巧妙將「服裝盔甲」的防護概念融入設計中。透過厚實肩線與精緻拼接，使服裝在結構上充滿力量感，呈現剛柔並濟的新時代女性姿態。而本季最注目焦點新品則首推Ready Coat，承襲了經典Manuela大衣的綁帶輪廓，並採用精緻雙面純駱駝毛為材質，兼具極佳保暖度與輕盈感受，更將成為秋冬衣櫥的風格之選。

2013年發表的Teddy Bear大衣是選用羊駝毛、駱駝毛與絲綢混紡成的絨毛面料為核，溫暖的包覆敢、因此有Teddy Bear泰迪熊的稱謂。圖／Max Mara提供
2013年發表的Teddy Bear大衣是選用羊駝毛、駱駝毛與絲綢混紡成的絨毛面料為核，溫暖的包覆敢、因此有Teddy Bear泰迪熊的稱謂。圖／Max Mara提供

Max Mara Manuela大衣，10萬6,100元。圖／Max Mara提供
Max Mara Manuela大衣，10萬6,100元。圖／Max Mara提供

Max Mara的101801外套是由設計師Anne-Marie Beretta在1981年設計，由於兼具男裝的瀟灑與女裝的柔美，是被譽為Max Mara「黃金比例」的經典設計。圖／Max Mara提供
Max Mara的101801外套是由設計師Anne-Marie Beretta在1981年設計，由於兼具男裝的瀟灑與女裝的柔美，是被譽為Max Mara「黃金比例」的經典設計。圖／Max Mara提供

Max Mara Ready駱駝毛大衣，18萬2,100元。圖／Max Mara提供
Max Mara Ready駱駝毛大衣，18萬2,100元。圖／Max Mara提供

Max Mara 101801大衣，13萬100元。圖／Max Mara提供
Max Mara 101801大衣，13萬100元。圖／Max Mara提供

Max Mara 絲質方巾，10,700元，今日活動中並為梁詠琪運用在包款上。圖／Max Mara提供
Max Mara 絲質方巾，10,700元，今日活動中並為梁詠琪運用在包款上。圖／Max Mara提供

梁詠琪 外套 心靈

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