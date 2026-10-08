Melinda時髦逛TORY BURCH揭家中3寶超有時尚主見 3歲女兒已會跟她搶包
TORY BURCH於台北推出限時烘焙坊，將ROMY系列包款設計融入餐點設計中。邀請演員柯煒林、李沐、林廷憶、蒲禾菲、林映唯、Melinda一同出席體驗，六人分別展現各自自在鮮明的風格，詮釋本季主角ROMY包。
Melinda王詠穎特別選擇大地色做出層次搭配，以棉質府綢襯衫搭配米色拉菲草刺繡羊毛毛衣、刷毛棉質長褲，搭配棕色ROMY鉚釘麂皮水桶包。
擁有太太、媽媽、CEO等多元角色的Melinda，談到對於包款的需求。她說「每一天生活與工作的切換，特別需要包包的容量與方便性，外型要俐落，不同的場景都可以切換，我會照著這些特點與需求去挑選包包。我覺得這個TORY BURCH的ROMY包包，是我自己非常喜歡的」。
擁有三個寶貝的Melinda說到，「我家小孩都非常有個性主見，平常想要給他們穿搭建議，但他們都不願意。尤其我的二女兒特別的有主見，她都會自己挑選我衣櫥裡的包包，像是夏天的時候TORY BURCH出了一個藍色的包款，我自己就很喜歡，結果被二女兒給偷走了，重點她才三歲，就已經在挑選服飾做搭配了」。
Melinda也期待未來可以跟女兒們一起背上TORY BURCH的包包，並不忘跟TORY BURCH喊話：「我們要一起去看時裝周喔！」。
TORY BURCH限時烘焙坊入口以ROMY包款為主視覺，現場特別推出TORY BURCH品牌限定飲品與點心，包括鮮奶油杯子可頌、焦糖巧克力杯子可頌、迷你可朗芙、火腿迷你可頌、卡布奇諾與蜂蜜氣泡飲，包裝設計也延續ROMY系列的標誌性元素。
ROMY系列包款系列涵蓋大、小尺寸托特包與水桶包、Hobo 肩背包、拉鍊斜背包、手提包、新月包及肩背包等多款設計，為日常外出賦予自在率性風格。
TORY BURCH限時烘焙坊
時間：10月9日至18日期間限定登場
地點：Fourninetine Bakery南京三民店（台北市松山區八德路四段245巷32弄22號）
營業時間：08:30 - 19:00
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