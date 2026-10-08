Melinda時髦逛TORY BURCH揭家中3寶超有時尚主見 3歲女兒已會跟她搶包

TORY BURCH於台北推出限時烘焙坊，將ROMY系列包款設計融入餐點設計中。邀請演員柯煒林、李沐、林廷憶、蒲禾菲、林映唯、Melinda一同出席體驗，六人分別展現各自自在鮮明的風格，詮釋本季主角ROMY包。

Melinda王詠穎特別選擇大地色做出層次搭配，以棉質府綢襯衫搭配米色拉菲草刺繡羊毛毛衣、刷毛棉質長褲，搭配棕色ROMY鉚釘麂皮水桶包。

擁有太太、媽媽、CEO等多元角色的Melinda，談到對於包款的需求。她說「每一天生活與工作的切換，特別需要包包的容量與方便性，外型要俐落，不同的場景都可以切換，我會照著這些特點與需求去挑選包包。我覺得這個TORY BURCH的ROMY包包，是我自己非常喜歡的」。

擁有三個寶貝的Melinda說到，「我家小孩都非常有個性主見，平常想要給他們穿搭建議，但他們都不願意。尤其我的二女兒特別的有主見，她都會自己挑選我衣櫥裡的包包，像是夏天的時候TORY BURCH出了一個藍色的包款，我自己就很喜歡，結果被二女兒給偷走了，重點她才三歲，就已經在挑選服飾做搭配了」。

Melinda也期待未來可以跟女兒們一起背上TORY BURCH的包包，並不忘跟TORY BURCH喊話：「我們要一起去看時裝周喔！」。

TORY BURCH限時烘焙坊入口以ROMY包款為主視覺，現場特別推出TORY BURCH品牌限定飲品與點心，包括鮮奶油杯子可頌、焦糖巧克力杯子可頌、迷你可朗芙、火腿迷你可頌、卡布奇諾與蜂蜜氣泡飲，包裝設計也延續ROMY系列的標誌性元素。

ROMY系列包款系列涵蓋大、小尺寸托特包與水桶包、Hobo 肩背包、拉鍊斜背包、手提包、新月包及肩背包等多款設計，為日常外出賦予自在率性風格。

TORY BURCH限時烘焙坊

時間：10月9日至18日期間限定登場

地點：Fourninetine Bakery南京三民店（台北市松山區八德路四段245巷32弄22號）

營業時間：08:30 - 19:00

演員柯煒林（前排右一）、李沐（前排左二）、林廷憶（前排左一）、林映唯（後排右一）、蒲禾菲（後排左一）與Melinda（後排右二），一起出席TORY BURCH限時烘焙坊期間限定活動。記者王聰賢／攝影

蒲禾菲身穿細羅紋高領毛衣與燈芯絨外套、寬管牛仔褲，搭配黑色ROMY水桶包。記者王聰賢／攝影

林映唯身穿白襯衫、羊毛毛衣、Buddy燈芯絨長褲，搭配ROMY麂皮水桶包。記者王聰賢／攝影

李沐身穿灰色羊毛可拆領針織上衣、芥末黃色皮革裙，搭配ROMY水桶包款。記者王聰賢／攝影

TORY BURCH ROMY水桶包，18,900元。圖／TORY BURCH提供