聽新聞
0:00 / 0:00
女神加冕！宋慧喬開箱Chaumet巴黎傳奇總店 揭秘皇家頂級珠寶百年傳承
法國百年頂級珠寶品牌Chaumet推出全新三部曲形象影片，特別邀請品牌大使、韓國影后宋慧喬帶領觀眾深入位於巴黎芳登廣場12號的歷史總店，透過三部曲的影像脈絡，展開一場探索品牌悠久歷史、頂級工藝與雋永美學的沈浸式加冕旅程。
故事第一章「初探」中，宋慧喬走進自1912年起便承載世家傳承的芳登廣場沙龍與珍藏檔案室。自1780年創立以來，Chaumet 的發展便與法國歷史密不可分。宋慧喬細細品味歷代設計手稿與經典創作，凝望著1919年由約瑟夫尚美（Joseph Chaumet）打造的「波旁-帕爾馬冠冕」以及約瑟芬冠冕，感受歲月淬鍊下的優雅底蘊。
隨著第二章「匠藝」，宋慧喬穿梭至高級珠寶工坊，與高級工匠面對面交流，親眼見證代代相傳的傳統技藝如何在現代珠寶中綻放新生。而在最終章「當代經典」中，宋慧喬拾級而上，途經拿破崙與約瑟芬皇后的肖像，推開大門戴上冠冕，佇立於展示約600件珍藏作品的標誌性冠冕牆前。自皇室走向當代，Chaumet將經典冠冕延伸至日常配戴的戒指等作品，讓優雅精神融入生活。
在旅程中，宋慧喬也配戴了多款別具意義的珠寶作品，不論是鑲嵌梨形主鑽的Joséphine Aigrette白金項鍊，或是Joséphine Valse Impériale耳環，品牌當代的設計均以非對稱流線、V字輪廓致敬約瑟芬皇后鍾愛的梨形切割與冠羽意象，體現女神無可取代的優雅氣場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。