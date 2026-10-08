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女神加冕！宋慧喬開箱Chaumet巴黎傳奇總店 揭秘皇家頂級珠寶百年傳承

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
宋慧喬參觀Chaumet巴黎芳登廣場12號的歷史總店檔案資料。圖／Chaumet提供
宋慧喬參觀Chaumet巴黎芳登廣場12號的歷史總店檔案資料。圖／Chaumet提供

法國百年頂級珠寶品牌Chaumet推出全新三部曲形象影片，特別邀請品牌大使、韓國影后宋慧喬帶領觀眾深入位於巴黎芳登廣場12號的歷史總店，透過三部曲的影像脈絡，展開一場探索品牌悠久歷史、頂級工藝與雋永美學的沈浸式加冕旅程。

故事第一章「初探」中，宋慧喬走進自1912年起便承載世家傳承的芳登廣場沙龍與珍藏檔案室。自1780年創立以來，Chaumet 的發展便與法國歷史密不可分。宋慧喬細細品味歷代設計手稿與經典創作，凝望著1919年由約瑟夫尚美（Joseph Chaumet）打造的「波旁-帕爾馬冠冕」以及約瑟芬冠冕，感受歲月淬鍊下的優雅底蘊。

隨著第二章「匠藝」，宋慧喬穿梭至高級珠寶工坊，與高級工匠面對面交流，親眼見證代代相傳的傳統技藝如何在現代珠寶中綻放新生。而在最終章「當代經典」中，宋慧喬拾級而上，途經拿破崙與約瑟芬皇后的肖像，推開大門戴上冠冕，佇立於展示約600件珍藏作品的標誌性冠冕牆前。自皇室走向當代，Chaumet將經典冠冕延伸至日常配戴的戒指等作品，讓優雅精神融入生活。

在旅程中，宋慧喬也配戴了多款別具意義的珠寶作品，不論是鑲嵌梨形主鑽的Joséphine Aigrette白金項鍊，或是Joséphine Valse Impériale耳環，品牌當代的設計均以非對稱流線、V字輪廓致敬約瑟芬皇后鍾愛的梨形切割與冠羽意象，體現女神無可取代的優雅氣場。

宋慧喬參觀Chaumet巴黎芳登廣場12號的歷史總店檔案資料。圖／Chaumet提供
宋慧喬參觀Chaumet巴黎芳登廣場12號的歷史總店檔案資料。圖／Chaumet提供

宋慧喬配戴Joséphine Impériale 18K白金冠冕，鑲嵌1顆重約2.50克拉的梨形鑽石，以及明亮式切割和梨形鑽石。價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Joséphine Impériale 18K白金冠冕，鑲嵌1顆重約2.50克拉的梨形鑽石，以及明亮式切割和梨形鑽石。價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供

Joséphine系列珠寶以約瑟芬皇后鍾愛的梨形切割寶石為主要設計元素。圖／Chaumet提供
Joséphine系列珠寶以約瑟芬皇后鍾愛的梨形切割寶石為主要設計元素。圖／Chaumet提供

宋慧喬配戴Joséphine Impériale 18K白金冠冕，鑲嵌1顆重約2.50克拉的梨形鑽石，以及明亮式切割和梨形鑽石。價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Joséphine Impériale 18K白金冠冕，鑲嵌1顆重約2.50克拉的梨形鑽石，以及明亮式切割和梨形鑽石。價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供

宋慧喬配戴Joséphine Impériale 18K白金冠冕。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Joséphine Impériale 18K白金冠冕。圖／Chaumet提供

波旁帕爾馬金鐘花冠冕，約瑟夫尚美（Joseph Chaumet）作品， 1919年。圖／Chaumet提供
波旁帕爾馬金鐘花冠冕，約瑟夫尚美（Joseph Chaumet）作品， 1919年。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette 18K白金項鍊，鑲嵌1顆重約1.50克拉的梨形鑽石和鋪鑲明亮式切割鑽石。 價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette 18K白金項鍊，鑲嵌1顆重約1.50克拉的梨形鑽石和鋪鑲明亮式切割鑽石。 價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供

宋慧喬參觀Chaumet巴黎芳登廣場12號的歷史總店冠冕牆。圖／Chaumet提供
宋慧喬參觀Chaumet巴黎芳登廣場12號的歷史總店冠冕牆。圖／Chaumet提供

Joséphine Aigrette鉑金戒指，鑲嵌1顆重約1克拉的梨形鑽石和明亮式切割鑽石。價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供
Joséphine Aigrette鉑金戒指，鑲嵌1顆重約1克拉的梨形鑽石和明亮式切割鑽石。價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供

Joséphine Impériale 18K白金耳環，鑲嵌2顆重約1克拉的梨形鑽石，以及明亮式切割和梨形鑽石。價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供
Joséphine Impériale 18K白金耳環，鑲嵌2顆重約1克拉的梨形鑽石，以及明亮式切割和梨形鑽石。價格依主石條件調整。圖／Chaumet提供

宋慧喬參觀Chaumet典藏波旁帕爾馬金鐘花冠冕。圖／Chaumet提供
宋慧喬參觀Chaumet典藏波旁帕爾馬金鐘花冠冕。圖／Chaumet提供

宋慧喬 珠寶 巴黎

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