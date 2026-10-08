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《金劫任務》亨利卡維爾、傑克葛倫霍聯手！10億美元奪金行動開打

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
《金劫任務》／劇照
《金劫任務》／劇照

《金劫任務》（In the Grey）由蓋瑞奇執導，亨利卡維爾傑克葛倫霍及艾莎岡薩雷主演，故事圍繞一支專門執行高風險任務的團隊，這次他們必須設法追回遭到奪走的10億美元資產。隨著行動展開，團隊不僅得面對武裝勢力，也必須透過各種計畫與手段完成任務。

電影延續蓋瑞奇擅長的犯罪動作風格，透過角色之間的對話、任務安排與行動過程推進劇情。片中不乏帶有幽默感的互動，也能看到導演熟悉的剪接方式。相較於單純依靠槍戰吸引觀眾，電影花了不少篇幅交代團隊如何規劃行動，以及遇到突發狀況時如何應對。

亨利卡維爾與傑克葛倫霍的搭檔組合是電影的重要看點。兩人飾演的角色個性不同，互動自然，也有不少互相調侃的橋段。

《金劫任務》／劇照
《金劫任務》／劇照

艾莎岡薩雷則在團隊中扮演重要角色，負責協調任務與推動計畫，讓整場行動不只是兩名男主角負責戰鬥，也包含談判與策略安排。

《金劫任務》／劇照
《金劫任務》／劇照

不過，《金劫任務》的節奏並非全程緊湊。前半段需要花時間介紹人物、任務背景與執行方式，因此動作場面相對有限，部分劇情說明也稍嫌冗長。

直到後半段，隨著任務逐漸進入關鍵階段，槍戰與其他動作場面才明顯增加，觀賞節奏也跟著加快。

《金劫任務》／劇照
《金劫任務》／劇照

《金劫任務》的劇情沒有太多突破，部分發展也不難預料，但電影的重點本來就不完全在於故事反轉。

蓋瑞奇透過演員之間的互動、犯罪題材與動作場面，呈現一場有計畫、有分工的奪金行動。亨利卡維爾與傑克葛倫霍的合作具有吸引力，後半段的動作戲也提供足夠的娛樂效果，適合喜歡犯罪動作電影的觀眾。

◎本文獲 來一杯奶茶 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

傑克葛倫霍 亨利卡維爾 電影 犯罪 團隊

來一杯奶茶

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