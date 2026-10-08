快訊

直播／李四川接受「決戰六都誰來當市長系列專訪」今晚8時開播

睜開眼驚覺被強壓！女議員候選人遭打暈性侵 惡狼逞慾後疑嗆「民主黨婊子」

「為當代文學創造新形式」諾貝爾文學獎出爐 加拿大作家卡森獲桂冠

聽新聞
0:00 / 0:00

免費送A5和牛！「橋山壽喜燒」插旗台南 全新「溫體牛壽喜燒」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「橋山．壽喜燒」將溫體牛搭配日本和牛，推出「溫體牛雙饗宴」。圖／橋山壽喜燒提供
「橋山．壽喜燒」將溫體牛搭配日本和牛，推出「溫體牛雙饗宴」。圖／橋山壽喜燒提供

二本松餐飲集團旗下「橋山．壽喜燒」，繼今年9月15日正式進軍台南，開設「橋山．鵲邸壽喜燒」後，針對台北店也推出「溫體牛壽喜燒」，使用南台灣當日現宰溫體牛搭配壽喜燒，創造出全新的味覺體驗。慶祝新店開幕，台南店也推出消費送「日本A5和牛」限時優惠。

台北「橋山．壽喜燒」本次推出的「溫體牛雙饗宴」，嚴選每日現宰直送的南台灣牧場飼養牛隻，搭配上「日本A5近江和牛翼板」與「日本A5神戶和牛沙朗」，透過關西風與關東風壽喜燒兩種手法，讓民眾一次享受不同肉品的差異與食趣。

同時，套餐中也安排「口水和牛舌」、「玉露手沖台灣溫體牛」、「琥珀和牛春捲」等料理，呈現牛肉的多樣性，再搭配「蟹肉鮭魚卵豆腐」與時蔬、甜品，每套9,880元，採每日限量供應，需提前3日預約。

除了套餐外，店內也以溫體牛為主角，推出全新快炒料理。其中「白玉苦瓜牛」嚴選溫體牛菲力與新鮮苦瓜切片，加入台味豆豉提香，鹹香中帶著微微苦韻，每份780元；另道「鐵板炙香牛」將牛柳搭配洋蔥、甜椒大火拌炒，香氣撲鼻，每份780元。同樣新登場的「橙香牛粒脆米釜醋飯」，將和牛與日式釜飯結合，以醋飯為底，鋪上表面微焦的煎日本和牛，還有干貝丁、蛋黃、脆米，滋味豐富，每份1,080元。

甫於9月15日開幕的台南「橋山・鵲邸壽喜燒」，空間以京都巷弄宅邸為設計靈感，共規劃52席座位，並規劃6間4～8人的獨立包廂。店內延續台北店的風格，提供日式壽喜燒料理。為慶祝新店開幕，即日起至10月31日期間，到店用餐即贈「日本A5和牛」一盤。

琥珀和牛春捲。記者陳睿中／攝影
琥珀和牛春捲。記者陳睿中／攝影

口水和牛舌。記者陳睿中／攝影
口水和牛舌。記者陳睿中／攝影

白玉苦瓜牛，每份780元。。記者陳睿中／攝影
白玉苦瓜牛，每份780元。。記者陳睿中／攝影

特選溫體牛搭配日本A5神戶和牛沙朗。記者陳睿中／攝影
特選溫體牛搭配日本A5神戶和牛沙朗。記者陳睿中／攝影

特選溫體牛搭配日本A5近江和牛翼板。記者陳睿中／攝影
特選溫體牛搭配日本A5近江和牛翼板。記者陳睿中／攝影

玉露手沖台灣溫體牛。記者陳睿中／攝影
玉露手沖台灣溫體牛。記者陳睿中／攝影

橙香牛粒脆米釜醋飯，每份1,080元。。記者陳睿中／攝影
橙香牛粒脆米釜醋飯，每份1,080元。。記者陳睿中／攝影

鐵板炙香牛，每份780元。。記者陳睿中／攝影
鐵板炙香牛，每份780元。。記者陳睿中／攝影

壽喜燒 免費 台南 日本和牛

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

開幕抽干貝XO醬！頂鮮台南擔仔麵插旗大巨蛋 個人套餐、桌菜通通有

臺北洲際7大餐飲開箱！披薩、牛排到Buffet Akira Back 11月登場

新菜到！ 炒湘湘湘辣牛肉澆頭麵、喜魚小酸菜魚「酸白菜獅子頭」上桌

開幕5折！DQ「珍奶暴風雪」台灣限定開賣 西門誠品、京站店接力開幕

相關新聞

龍哥來台必吃？BIGBANG大巨蛋開唱 台北「金豬食堂」又宣布包場

出道20週年，韓流天團BIGBANG世界巡迴演唱會本周末即將來到台灣，G-DRAGON權志龍將與團員連續3天登上台北大巨蛋開唱，讓許多歌迷迫不及待，除周邊已經掀起夜排熱潮，稍早「金豬食堂」台北分店也公告「10/11全時段包場」，再度引發粉絲聯想與討論。

台北人氣早午餐M One Café前進台中！10月快閃10天 杏仁豆腐變飲品

過去想吃 M One Cafe 的招牌蛋捲、手工薯絲餅，得特地跑一趟台北；今年秋天，這家成立近17年的美式早午餐品牌首度走出台北，10月9日至18日將以專屬快閃餐車前進台中，停靠橘色涮涮屋台中館前廣場，連續10天帶來招牌蛋捲、漢堡、手工薯絲與杯裝優格冰淇淋，讓台中消費者不用北上，也能吃到 M One Cafe 累積多年的經典滋味。

周年慶不只折扣戰 NOKE藝術策展打頭陣、誠品打卡地標可愛吸睛

2026 NOKE忠泰樂生活周年慶以自身設計、策展型商場特色出發，10月8日至11月9日以 「潮玩藝｜城市馬戲 」 為主題企劃，集結設計、展覽、馬戲、魔術與電影，呈現有別於百貨同業的折扣戰，端出融合藝術與娛樂為主軸的周年慶。

梁詠琪站台Max Mara獻唱1990金曲 出道30年紀念經典外套打造心靈盔甲

適逢75周年里程碑，Max Mara將引以為傲的經典外套系列轉化為展現女性內在力量的符號，於微風南山專門店展出多款經典外套包含101801、包覆感十足的Teddy Bear大衣，現場並邀請品牌好友梁詠琪現身站台，現場梁詠琪不僅大方放送美聲，更化身精神導師，分享出道30年的心靈點滴。

Melinda時髦逛TORY BURCH揭家中3寶超有時尚主見 3歲女兒已會跟她搶包

TORY BURCH於台北推出限時烘焙坊，將ROMY系列包款設計融入餐點設計中。邀請演員柯煒林、李沐、林廷憶、蒲禾菲、林映唯、Melinda一同出席體驗，六人分別展現各自自在鮮明的風格，詮釋本季主角ROMY包。

《金劫任務》亨利卡維爾、傑克葛倫霍聯手！10億美元奪金行動開打

《金劫任務》由蓋瑞奇執導，亨利卡維爾、傑克葛倫霍與艾莎岡薩雷組隊，追回遭奪的10億美元資產，後半段動作升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。