免費送A5和牛！「橋山壽喜燒」插旗台南 全新「溫體牛壽喜燒」上桌

二本松餐飲集團旗下「橋山．壽喜燒」，繼今年9月15日正式進軍台南，開設「橋山．鵲邸壽喜燒」後，針對台北店也推出「溫體牛壽喜燒」，使用南台灣當日現宰溫體牛搭配壽喜燒，創造出全新的味覺體驗。慶祝新店開幕，台南店也推出消費送「日本A5和牛」限時優惠。

台北「橋山．壽喜燒」本次推出的「溫體牛雙饗宴」，嚴選每日現宰直送的南台灣牧場飼養牛隻，搭配上「日本A5近江和牛翼板」與「日本A5神戶和牛沙朗」，透過關西風與關東風壽喜燒兩種手法，讓民眾一次享受不同肉品的差異與食趣。

同時，套餐中也安排「口水和牛舌」、「玉露手沖台灣溫體牛」、「琥珀和牛春捲」等料理，呈現牛肉的多樣性，再搭配「蟹肉鮭魚卵豆腐」與時蔬、甜品，每套9,880元，採每日限量供應，需提前3日預約。

除了套餐外，店內也以溫體牛為主角，推出全新快炒料理。其中「白玉苦瓜牛」嚴選溫體牛菲力與新鮮苦瓜切片，加入台味豆豉提香，鹹香中帶著微微苦韻，每份780元；另道「鐵板炙香牛」將牛柳搭配洋蔥、甜椒大火拌炒，香氣撲鼻，每份780元。同樣新登場的「橙香牛粒脆米釜醋飯」，將和牛與日式釜飯結合，以醋飯為底，鋪上表面微焦的煎日本和牛，還有干貝丁、蛋黃、脆米，滋味豐富，每份1,080元。

甫於9月15日開幕的台南「橋山・鵲邸壽喜燒」，空間以京都巷弄宅邸為設計靈感，共規劃52席座位，並規劃6間4～8人的獨立包廂。店內延續台北店的風格，提供日式壽喜燒料理。為慶祝新店開幕，即日起至10月31日期間，到店用餐即贈「日本A5和牛」一盤。

琥珀和牛春捲。記者陳睿中／攝影

口水和牛舌。記者陳睿中／攝影

白玉苦瓜牛，每份780元。。記者陳睿中／攝影

特選溫體牛搭配日本A5神戶和牛沙朗。記者陳睿中／攝影

特選溫體牛搭配日本A5近江和牛翼板。記者陳睿中／攝影

玉露手沖台灣溫體牛。記者陳睿中／攝影

橙香牛粒脆米釜醋飯，每份1,080元。。記者陳睿中／攝影