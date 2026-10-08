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黑化角色走紅連兩年入圍金鐘 林廷憶談真實個性「我蠻搞笑的！」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
林廷憶身穿黑色細羅紋針織上衣， T Monogram緹花百褶裙，搭配深咖啡色ROMY仿舊水桶包。記者王聰賢／攝影
林廷憶身穿黑色細羅紋針織上衣， T Monogram緹花百褶裙，搭配深咖啡色ROMY仿舊水桶包。記者王聰賢／攝影

TORY BURCH於台北推出限時烘焙坊期間限定活動，邀請演員柯煒林、李沐、林廷憶、林映唯、蒲禾菲與Melinda共同出席，帶來自身與ROMY包款的獨特風格魅力。

新生代演員林廷憶今天身穿黑色細羅紋針織上衣， T Monogram緹花百褶裙，搭配深咖啡色ROMY仿舊水桶包優雅亮相。形容自己平常是「大大大包人」的林廷憶，若要為自己選一款ROMY包，她首選「今天搭配的ROMY仿舊水桶包，我覺得它兼具時髦而且有大容量，我也很喜歡仿舊感的物件，搭配日常穿搭就很有重點」。

林廷憶去年以《影后》中的「史艾瑪」一角入圍金鐘女主角，今年再度以《回魂計》入圍女配角，談到兩次入圍的心情，她說「兩次我的反應都是『蛤？』先驚訝，但有比去年淡定一點，去年第一次入圍感覺是害怕居多」。

金鐘獎即將到來，她說「很感謝大家的祝福，自己是有一點緊張的，怕摔倒之類的，紅毯戰袍也正在準備中」。

談到這兩個角色與自己個性的關聯，她說「這兩個角色反差很大，可是也有某一些與我特質相近的地方，但私下的我，都不是這兩個角色，如果是那也太糟了吧」。至於私下的自己，她笑說「我覺得我自己蠻搞笑的，但很多人無法認同，但我覺得我自己很好笑，蠻適合講笑話的」她說完自己哈哈大笑，還被身旁工作人員出賣「她的笑話都很難笑！」。

演員柯煒林（前排右一）、李沐（前排左二）、林廷憶（前排左一）、林映唯（後排右一）、蒲禾菲（後排左一）與Melinda（後排右二），一起出席TORY BURCH限時烘焙坊期間限定活動。記者王聰賢／攝影
演員柯煒林（前排右一）、李沐（前排左二）、林廷憶（前排左一）、林映唯（後排右一）、蒲禾菲（後排左一）與Melinda（後排右二），一起出席TORY BURCH限時烘焙坊期間限定活動。記者王聰賢／攝影

TORY BURCH ROMY仿舊水桶包，19,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH ROMY仿舊水桶包，19,900元。圖／TORY BURCH提供

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