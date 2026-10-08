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Sony 80周年限定復刻小物開箱！錄音帶、CCD相機7款經典產品全都想收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Sony迎來品牌創立80周年，多年來不斷以突破創新的精神，推出無數影響全球消費者生活的經典產品，承載著屬於不同年代的珍貴記憶與感動。圖／Sony Taiwan提供
Sony迎來品牌創立80周年，多年來不斷以突破創新的精神，推出無數影響全球消費者生活的經典產品，承載著屬於不同年代的珍貴記憶與感動。圖／Sony Taiwan提供

今年Sony迎來品牌創立80周年，為歡慶這個重要里程碑，Sony Taiwan推出「Sony 80周年限定集點活動」，從品牌歷史中精選8款經典產品作為設計靈感，將Walkman、特麗霓虹彩色電視、錄音帶、Cyber-shot等代表性產品重新化身為復刻紀念小物，並以全新插畫風格呈現，讓經典不只停留在回憶裡，更能融入日常生活。活動自即日起至12月31日登場，索粉可透過指定任務集點，兌換限量復刻商品，忠實索粉、收藏控別錯過！

這次Sony 80周年限定集點活動共推出7大類復刻商品小物，包含8款經典產品刺繡布貼、5款經典產品壓克力鑰匙圈、8款經典產品徽章、鍵盤造型鑰匙圈、經典Walkman尼龍購物袋、經典錄音帶造型捲尺，以及2款經典Walkman抱枕毛毯，每款都以Sony歷代經典產品為靈感，搭配復古又可愛的插畫設計，從隨身小物到居家用品都有，讓不同世代的Sony經典一次集結。

集點活動8款經典設計分別回溯Sony不同年代的代表作，包括1955年日本首款電晶體收音機TR-55、1968年全球首款特麗霓虹電視KV-1310、1978年經典錄音帶CHF 90、1979年首款個人隨身聽TPS-L2、1983年運動型Walkman WM-F5、1989年專業監聽耳機MDR-CD900ST、2002年CD Walkman隨身聽D-E350，以及2003年Cyber-shot數位相機DSC-P8，從音樂、影像到生活娛樂，串起Sony一路走來的創新歷程。

記者特別開箱了這次推出的7款復刻商品小物，其中Walkman抱枕毛毯尺寸比想像中還大，打開後裡面還有一個CD片造型收納包，內藏一條舒服的毛毯，驚喜感十足；隨身聽造型尼龍購物袋設計得也很巧妙，平常可勾在包包，翻開就變身大容量購物袋，原本的隨身聽還能當成小口袋使用；錄音帶造型捲尺則把熟悉的復古錄音帶變成實用小物，每一款設計都細節滿滿，還兼具實用功能，讓人一邊回味過往、一邊忍不住想把整套都收齊。

想把這些復古小物帶回家，趕快加入Sony Taiwan LINE官方帳號；接著完成常態任務與每月限定任務取得活動點數；集滿指定點數後，即可前往全台6間Sony Store直營門市兌換限定復刻商品。集點方式包含LINE會員綁定、造訪Sony Store直營門市、報名Sony數位教室課程與講座，以及於Sony Store官網或直營門市消費等。所有限定贈品數量有限，採隨機發送、不可指定兌換。想一次收藏Sony 80周年經典小物，索粉可得把握難得機會。

Sony經典錄音帶CHF 90造型捲尺，將磁帶意象轉化成隨身實用工具。記者黃筱晴／攝影
Sony經典錄音帶CHF 90造型捲尺，將磁帶意象轉化成隨身實用工具。記者黃筱晴／攝影

Sony 80周年限定集點活動集結7大限定復刻商品小物，包含經典產品刺繡布貼、經典產品壓克力鑰匙圈、經典產品徽章、鍵盤鑰匙圈、經典Walkman尼龍購物袋、經典錄音帶造型捲尺、經典Walkman抱枕毛毯。記者黃筱晴／攝影（背景有經AI修飾）
Sony 80周年限定集點活動集結7大限定復刻商品小物，包含經典產品刺繡布貼、經典產品壓克力鑰匙圈、經典產品徽章、鍵盤鑰匙圈、經典Walkman尼龍購物袋、經典錄音帶造型捲尺、經典Walkman抱枕毛毯。記者黃筱晴／攝影（背景有經AI修飾）

打開購物袋之後，收納包還可變成拉鏈口袋收納小物。記者黃筱晴／攝影
打開購物袋之後，收納包還可變成拉鏈口袋收納小物。記者黃筱晴／攝影

以首款個人隨身聽TPS-L2為造型的尼龍購物袋。記者黃筱晴／攝影
以首款個人隨身聽TPS-L2為造型的尼龍購物袋。記者黃筱晴／攝影

致敬Sony首款運動型Walkman WM-F5的刺繡布貼。記者黃筱晴／攝影
致敬Sony首款運動型Walkman WM-F5的刺繡布貼。記者黃筱晴／攝影

CD Walkman隨身聽D-E350造型徽章。記者黃筱晴／攝影
CD Walkman隨身聽D-E350造型徽章。記者黃筱晴／攝影

專業監聽耳機 MDR-CD900ST造型經典產品壓克力鑰匙圈。記者黃筱晴／攝影
專業監聽耳機 MDR-CD900ST造型經典產品壓克力鑰匙圈。記者黃筱晴／攝影

舒壓小物Sony鍵盤鑰匙圈。記者黃筱晴／攝影
舒壓小物Sony鍵盤鑰匙圈。記者黃筱晴／攝影

CD Walkman隨身聽D-E350造型抱枕毛毯，打開還有CD片造型毛毯收納包，可愛又實用。記者黃筱晴／攝影
CD Walkman隨身聽D-E350造型抱枕毛毯，打開還有CD片造型毛毯收納包，可愛又實用。記者黃筱晴／攝影

Sony 相機 開箱

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