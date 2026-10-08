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龍哥來台必吃？BIGBANG大巨蛋開唱 台北「金豬食堂」又宣布包場
出道20週年，韓流天團BIGBANG世界巡迴演唱會本周末即將來到台灣，G-DRAGON權志龍將與團員連續3天登上台北大巨蛋開唱，讓許多歌迷迫不及待，除周邊已經掀起夜排熱潮，稍早「金豬食堂」台北分店也公告「10/11全時段包場」，再度引發粉絲聯想與討論。
位於台北的韓式燒肉餐廳「金豬食堂」，幾乎是近年韓星來台開唱後慶功宴首選，「龍哥」G-DRAGON去年數次訪台開唱，都選擇在金豬食堂用餐，當時店家也準備印有雛菊圖案的簽名板供GD簽名，如今還掛在店內當「鎮店之寶」。後來包含韓團Super Junior、TWICE等也都曾在此舉辦演唱會後的慶功宴，而稍早金豬食堂包場貼文一出，也引發熱議並留言「又一堆人要去看哥們了！」，但也有粉絲呼籲不要去打擾藝人。
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